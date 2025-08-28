¡Celebramos la pasión por la cocina peruana! Tras una emocionante jornada de votaciones en los Premios Somos 2025, organizados por El Comercio, ya se conoce al afortunado ganador del sorteo realizado entre quienes eligieron a sus favoritos en la gastronomía nacional.

El suscriptor ganador es Fernando Ríos, identificado con DNI ****59 , de Lima.

El premio consiste en un kit exclusivo Nespresso que incluye:

Una máquina de café Nespresso Essenza Mini Black.

Dos sleeves de café en variedades seleccionadas.

Un Winset Nespresso con siete cápsulas de distintos perfiles aromáticos.

Una tote bag exclusiva de la marca.

Este sorteo fue una iniciativa conjunta entre El Comercio y Nespresso, pensada para agradecer la participación de nuestros suscriptores en la celebración de lo mejor de la gastronomía nacional.

¿Por qué participar en los Premios Somos?

Los Premios Somos son una vitrina que destaca los mejores restaurantes, chefs y propuestas culinarias del país. Votar no solo permite visibilizar tu elección, sino también participar por experiencias y premios exclusivos para suscriptores de El Comercio.

En la tercera edición se contó con los votos de más de 52 mil personas, quienes eligieron a los mejores en 39 categorías en total.

¡Nos vemos en la siguiente edición con más sorpresas y sabor!