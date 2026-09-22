Como parte de la programación de Sala de Parto en el Teatro La Plaza, este 28 de agosto inicia la temporada de “Perseo (Dos Reinas y un Funeral)”, una propuesta escénica vibrante, glamorosa y de comedia negra escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Mario Saldaña. La puesta en escena rinde tributo a la memoria viva, la época dorada del café teatro y la resistencia queer en el Perú, y cuenta con el protagonismo de las icónicas Coco Marusix y Naamin Timoyco, junto al talento emergente de La Langosta.

La historia traslada al espectador a la mítica discoteca El Perseo, donde Coco Marusix y Naamin Timoyco, dos divas indiscutibles del transformismo limeño, acuden tras recibir la noticia de un falso funeral. Sin embargo, el encuentro resulta ser una emboscada: han sido secuestradas por La Langosta, una audaz artista de la nueva escena que busca convertirse en la nueva estrella del transformismo peruano. Atrapadas entre memorias del pasado y números musicales, deberán unir fuerzas para defender su legado, su lugar en la historia y su propia supervivencia.

Un tributo a la resistencia y al arte queer

A través de un despliegue de humor ácido, brillo y números en vivo, la obra sumerge al público en las luces y sombras de los escenarios que desafiaron a la Lima tradicional de los años 70 y 80. La propuesta aborda temas clave como el paso del tiempo, la necesidad de regresar a la época dorada del arte queer, la visibilidad mediática, la añoranza por el reconocimiento y la crítica a las incongruencias dentro de la propia comunidad, reivindicando al escenario como el primer espacio de libertad y orgullo conquistado por la diversidad.

“Perseo: Dos reinas y un funeral es la reimaginación de un género que ha sido parte fundamental de la identidad queer: la revista musical, un formato donde, a través del humor ácido y la sátira, la comunidad resistía y denunciaba los tiempos violentos en los que vivían. En ese sentido, es una comedia negra, absurda y escandalosamente glamorosa”, destaca Mario Saldaña, director y autor de la pieza teatral.

Una fiesta de humor, música y memoria en Miraflores

El Teatro La Plaza invita al público a sumarse a esta celebración teatral única, llena de risas, nostalgia y homenaje escénico, disponible con funciones nocturnas los fines de semana. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la plataforma digital Joinnus como en la página oficial del teatro y en su boletería física ubicada en Larcomar.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

Los socios de Club El Comercio pueden aprovechar esta presentación con un beneficio exclusivo del 30% de descuento en la compra de sus entradas para el espectáculo a través de la plataforma Joinnus. Para acceder a la promoción online, los suscriptores deben ingresar al portal de Club El Comercio o directamente a Joinnus, seleccionar la tarifa del beneficio e ingresar su número de documento de identidad al momento de efectuar la compra.

EL DATO

Obra: PERSEO (Dos Reinas y un Funeral)

Fecha: Del 28 de agosto hasta el 03 de octubre de 2026

Hora: Viernes y sábados a las 10:30 p.m.

Lugar: Teatro La Plaza (Centro Comercial Larcomar, Miraflores)

Entradas: Joinnus.com

Beneficio Club El Comercio: 30% de descuento en entradas compradas a través de Joinnus.com para suscriptores de El Comercio.

Vigencia del beneficio: Hasta el 03 de octubre de 2026 o hasta agotar stock.