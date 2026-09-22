(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Como parte de la programación de Sala de Parto en el Teatro La Plaza, este 28 de agosto inicia la temporada de “Perseo (Dos Reinas y un Funeral)”, una propuesta escénica vibrante, glamorosa y de comedia negra escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Mario Saldaña. La puesta en escena rinde tributo a la memoria viva, la época dorada del café teatro y la resistencia queer en el Perú, y cuenta con el protagonismo de las icónicas Coco Marusix y Naamin Timoyco, junto al talento emergente de La Langosta.

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