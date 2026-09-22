Como parte de la programación de Sala de Parto en el Teatro La Plaza, este 28 de agosto inicia la temporada de “Perseo (Dos Reinas y un Funeral)”, una propuesta escénica vibrante, glamorosa y de comedia negra escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Mario Saldaña. La puesta en escena rinde tributo a la memoria viva, la época dorada del café teatro y la resistencia queer en el Perú, y cuenta con el protagonismo de las icónicas Coco Marusix y Naamin Timoyco, junto al talento emergente de La Langosta.
Como parte de la programación de Sala de Parto en el Teatro La Plaza, este 28 de agosto inicia la temporada de “Perseo (Dos Reinas y un Funeral)”, una propuesta escénica vibrante, glamorosa y de comedia negra escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Mario Saldaña. La puesta en escena rinde tributo a la memoria viva, la época dorada del café teatro y la resistencia queer en el Perú, y cuenta con el protagonismo de las icónicas Coco Marusix y Naamin Timoyco, junto al talento emergente de La Langosta.
La historia traslada al espectador a la mítica discoteca El Perseo, donde Coco Marusix y Naamin Timoyco, dos divas indiscutibles del transformismo limeño, acuden tras recibir la noticia de un falso funeral. Sin embargo, el encuentro resulta ser una emboscada: han sido secuestradas por La Langosta, una audaz artista de la nueva escena que busca convertirse en la nueva estrella del transformismo peruano. Atrapadas entre memorias del pasado y números musicales, deberán unir fuerzas para defender su legado, su lugar en la historia y su propia supervivencia.
Un tributo a la resistencia y al arte queer
A través de un despliegue de humor ácido, brillo y números en vivo, la obra sumerge al público en las luces y sombras de los escenarios que desafiaron a la Lima tradicional de los años 70 y 80. La propuesta aborda temas clave como el paso del tiempo, la necesidad de regresar a la época dorada del arte queer, la visibilidad mediática, la añoranza por el reconocimiento y la crítica a las incongruencias dentro de la propia comunidad, reivindicando al escenario como el primer espacio de libertad y orgullo conquistado por la diversidad.
“Perseo: Dos reinas y un funeral es la reimaginación de un género que ha sido parte fundamental de la identidad queer: la revista musical, un formato donde, a través del humor ácido y la sátira, la comunidad resistía y denunciaba los tiempos violentos en los que vivían. En ese sentido, es una comedia negra, absurda y escandalosamente glamorosa”, destaca Mario Saldaña, director y autor de la pieza teatral.
Una fiesta de humor, música y memoria en Miraflores
El Teatro La Plaza invita al público a sumarse a esta celebración teatral única, llena de risas, nostalgia y homenaje escénico, disponible con funciones nocturnas los fines de semana. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la plataforma digital Joinnus como en la página oficial del teatro y en su boletería física ubicada en Larcomar.
Un beneficio para disfrutar del espectáculo
Los socios de Club El Comercio pueden aprovechar esta presentación con un beneficio exclusivo del 30% de descuento en la compra de sus entradas para el espectáculo a través de la plataforma Joinnus. Para acceder a la promoción online, los suscriptores deben ingresar al portal de Club El Comercio o directamente a Joinnus, seleccionar la tarifa del beneficio e ingresar su número de documento de identidad al momento de efectuar la compra.
EL DATO
Obra: PERSEO (Dos Reinas y un Funeral)
Fecha: Del 28 de agosto hasta el 03 de octubre de 2026
Hora: Viernes y sábados a las 10:30 p.m.
Lugar: Teatro La Plaza (Centro Comercial Larcomar, Miraflores)
Entradas: Joinnus.com
Beneficio Club El Comercio: 30% de descuento en entradas compradas a través de Joinnus.com para suscriptores de El Comercio.
Vigencia del beneficio: Hasta el 03 de octubre de 2026 o hasta agotar stock.
Conoce el beneficio aquí: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-perseo-dos-reinas-y-un-funeral-77634
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