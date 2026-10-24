"Sueño" en el Teatro La Plaza.
"Sueño" en el Teatro La Plaza.
Por Redacción EC

¿Qué sucede cuando la oportunidad de cumplir un sueño implica renunciar a aquello en lo que creemos? Esa es una de las preguntas que plantea Sueño, la obra que llega al Teatro La Plaza de la mano de La Maldita Compañía y que explora los dilemas de quienes intentan sostener un proyecto artístico sin perder su esencia.

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