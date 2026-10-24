¿Qué sucede cuando la oportunidad de cumplir un sueño implica renunciar a aquello en lo que creemos? Esa es una de las preguntas que plantea Sueño, la obra que llega al Teatro La Plaza de la mano de La Maldita Compañía y que explora los dilemas de quienes intentan sostener un proyecto artístico sin perder su esencia.
¿Qué sucede cuando la oportunidad de cumplir un sueño implica renunciar a aquello en lo que creemos? Esa es una de las preguntas que plantea Sueño, la obra que llega al Teatro La Plaza de la mano de La Maldita Compañía y que explora los dilemas de quienes intentan sostener un proyecto artístico sin perder su esencia.
La historia sigue a una compañía teatral que atraviesa una crisis económica y recibe una propuesta de financiamiento que podría salvarla. Sin embargo, esta oportunidad también la enfrenta a nuevas condiciones y decisiones que pondrán a prueba sus convicciones, sus vínculos y el futuro del grupo.
Entre el humor, el drama y la fantasía, la obra invita a reflexionar sobre el precio del éxito, los desafíos de crear en colectivo y los límites de aquello que estamos dispuestos a arriesgar para alcanzar nuestros sueños.
Una historia sobre decisiones difíciles
Escrita y dirigida por Josué Castañeda y Daniela Zea, la puesta en escena reúne a Diego Pérez, Carolay Rodríguez, Sebastián Ramos, Andrea Brissolese, Francesca Correa, Augusto Gutiérrez y Beatriz Ureta.
A través de sus personajes, Sueño aborda los conflictos que aparecen cuando las necesidades económicas se enfrentan a las convicciones personales. Una propuesta para quienes disfrutan del teatro y de las historias que dejan preguntas incluso después de que termina la función.
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Obra: Sueño Lugar: Teatro La Plaza, Larcomar, Miraflores. Temporada: Del 18 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Beneficio para suscriptores: 30% de descuento en entradas generales. Máximo cuatro entradas por suscriptor.
Entradas: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-sueno-73375
Más información: https://clubelcomercio.pe/entretenimiento-joinnus-sueno-20479
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