Regalos para San Valentín con descuentos de hasta 60% gracias al Club El Comercio

San Valentín está cada vez más cerca y Club El Comercio reúne una selección de beneficios pensados para quienes buscan sorprender con detalles que emocionan. Los suscriptores de El Comercio y Gestión pueden acceder a descuentos de hasta 60% en distintas opciones ideales para esta fecha.

Florería Bloom: 15% de descuento en rosas y chocolates

Arreglos florales frescos y diseños clásicos para sorprender. Accede a 15% de descuento en la caja clásica de 6 rosas + chocolates, generando tu cupón en la web o app de Club El Comercio y registrándolo en la web, WhatsApp o Instagram de la florería.

Floralia: 30% de descuento en ramos seleccionados

Ramos y arreglos que conectan con los sentimientos. El beneficio es válido para compras vía telefónica o redes sociales oficiales, indicando tu DNI.

La Canastería: hasta 60% de descuento en regalos gourmet

Boutique gourmet con canastas y detalles de alta presentación. El descuento aplica en productos seleccionados en tiendas físicas y vía WhatsApp, presentando tu DNI.

Sorprende Lima: 20% de descuento en desayunos y boxes

Desayunos personalizados, flores, pastelería y cajas temáticas para fechas especiales. Genera tu cupón en Club El Comercio y úsalo en su web.

Colecciones El Comercio: 20% de descuento en libros y artículos

Libros, fascículos, juegos y artículos para el hogar, ideales para regalar o regalarte. Genera tu cupón desde la web o app del Club para acceder al beneficio.

Para conocer el detalle de cada promoción y sus condiciones, revisa la web o la app de Club El Comercio.

La nueva app de Club El Comercio ya está disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play. Accede a más de 350 beneficios exclusivos en gastronomía, entretenimiento, viajes y experiencias.