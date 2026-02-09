Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

San Valentín está cada vez más cerca y Club El Comercio reúne una selección de beneficios pensados para quienes buscan sorprender con detalles que emocionan. Los suscriptores de El Comercio y Gestión pueden acceder a descuentos de hasta 60% en distintas opciones ideales para esta fecha.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.

Experiencias para San Valentín con hasta 50% de descuento gracias al Club El Comercio
Promociones

Experiencias para San Valentín con hasta 50% de descuento gracias al Club El Comercio

Regalos para San Valentín con descuentos de hasta 60% gracias al Club El Comercio
Promociones

Regalos para San Valentín con descuentos de hasta 60% gracias al Club El Comercio

Participa por entradas para el Aperol Spritz Live, el evento más grande del verano
Promociones

Participa por entradas para el Aperol Spritz Live, el evento más grande del verano

Steve Hackett y Genetics llegan a Lima con un beneficio exclusivo del Club El Comercio
Promociones

Steve Hackett y Genetics llegan a Lima con un beneficio exclusivo del Club El Comercio