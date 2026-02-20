Regreso a clases con Tai Loy: hasta 20% de descuento para suscriptores del Club El Comercio

El regreso a clases se planifica mejor cuando se hace con tiempo… y con ahorro. Por eso, Club El Comercio se une a Tai Loy en su campaña Back to School, ofreciendo hasta 20% de descuento en útiles escolares, accesorios y tecnología para suscriptores de El Comercio.
La promoción estará vigente del 15 al 28 de febrero en tiendas Tai Loy de Lima y provincias, y permite completar la lista escolar con beneficios exclusivos en marcas reconocidas, facilitando compras más organizadas y convenientes para las familias.
20% de descuento en:
- Faber-Castell (no incluye línea arte ni bolígrafos finos)
- Artesco (no incluye agendas, calendarios ni línea textil)
- VINIFAN
- OVE (no incluye cintas de embalaje, archivadores ni silicona líquida)
- Layconsa
15% de descuento en:
- Dragón (no incluye papelería)
- Pilot (no incluye línea arte ni bolígrafos finos)
Beneficios adicionales:
- 15% de descuento adicional en accesorios de tecnología ITEC y RAVEN
- 10% de descuento adicional en mochilas, loncheras y cartucheras KIPIT
Para aprovechar los descuentos, los suscriptores deben:
- Ingresar a la web o app de Club El Comercio.
- Generar su cupón exclusivo Tai Loy.
- Presentarlo en tiendas Tai Loy junto con su DNI al momento de pagar.
La promoción es válida a nivel nacional durante las fechas indicadas. Aplican términos y condiciones.
Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.
Beneficio exclusivo ...
Si eres suscriptor de El Comercio podrás acceder a este descuento ingresando a este link: https://clubelcomercio.pe/catalogo-virtual/buscar/tai+loy?utm_source=notadiario_web_club&utm_medium=web&utm_campaigne_elcomercio=tailoy