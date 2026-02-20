Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El regreso a clases se planifica mejor cuando se hace con tiempo… y con ahorro. Por eso, Club El Comercio se une a Tai Loy en su campaña Back to School, ofreciendo hasta 20% de descuento en útiles escolares, accesorios y tecnología para suscriptores de El Comercio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.

Regreso a clases con Tai Loy: hasta 20% de descuento para suscriptores del Club El Comercio
Promociones

Regreso a clases con Tai Loy: hasta 20% de descuento para suscriptores del Club El Comercio

Renueva tu look deportivo con 40% de descuento en Reebok solo para suscriptores
Desde la redacción

Renueva tu look deportivo con 40% de descuento en Reebok solo para suscriptores

Experiencias para San Valentín con hasta 50% de descuento gracias al Club El Comercio
Promociones

Experiencias para San Valentín con hasta 50% de descuento gracias al Club El Comercio

Regalos para San Valentín con descuentos de hasta 60% gracias al Club El Comercio
Promociones

Regalos para San Valentín con descuentos de hasta 60% gracias al Club El Comercio