Regreso a clases con Tai Loy: hasta 20% de descuento para suscriptores del Club El Comercio

El regreso a clases se planifica mejor cuando se hace con tiempo… y con ahorro. Por eso, Club El Comercio se une a Tai Loy en su campaña Back to School, ofreciendo hasta 20% de descuento en útiles escolares, accesorios y tecnología para suscriptores de El Comercio.

La promoción estará vigente del 15 al 28 de febrero en tiendas Tai Loy de Lima y provincias, y permite completar la lista escolar con beneficios exclusivos en marcas reconocidas, facilitando compras más organizadas y convenientes para las familias.

Descuentos por marcas:

20% de descuento en:

Faber-Castell (no incluye línea arte ni bolígrafos finos)

Artesco (no incluye agendas, calendarios ni línea textil)

VINIFAN

OVE (no incluye cintas de embalaje, archivadores ni silicona líquida)

Layconsa

15% de descuento en:

Dragón (no incluye papelería)

Pilot (no incluye línea arte ni bolígrafos finos)

Beneficios adicionales:

15% de descuento adicional en accesorios de tecnología ITEC y RAVEN

10% de descuento adicional en mochilas, loncheras y cartucheras KIPIT

¿Cómo acceder al beneficio?

Para aprovechar los descuentos, los suscriptores deben:

Ingresar a la web o app de Club El Comercio. Generar su cupón exclusivo Tai Loy. Presentarlo en tiendas Tai Loy junto con su DNI al momento de pagar.

La promoción es válida a nivel nacional durante las fechas indicadas. Aplican términos y condiciones.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.