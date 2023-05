¿Buscas conectar con tus sentidos y vivir una experiencia única? Con K’allma podrás transformar tu día y disfrutar de un momento relajante. Gracias al Club, accederás al 25% de descuento en toda la tienda K’allma (excepto difusores)

Para obtener el beneficio en tiendas físicas, debes estar presente y mostrar tu documento de identidad. En el caso de compras por la web, debes iniciar sesión en la web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar el código que ingresará en la web de K’allma: https://kallma.com/.

El monto mínimo de compra es de S/39.90 (sin descuento) y es válido todos los miércoles en tienda física y web. Por otro lado, el máximo de compra es de 10 productos al mes por suscriptor y/o beneficiario. Cualquier cambio se debe realizar con boleta y dentro de los próximos 7 días en la misma tienda donde se hizo la compra y no se realiza devolución de dinero.

Aprovecha el 25% de descuento en toda la tienda K'allma (excepto difusores) y no dejes de engreírte.

Si lo que te interesa es entrenar para relajarte, Orangetheory es un sistema de entrenamiento grupal para todo el cuerpo, que combina ciencia, entrenamiento y tecnología para garantizar los máximos resultados de adentro hacia afuera. Con el Club, podrás entrenar siete días consecutivos gratis.

Para acceder al beneficio, solo debes iniciar sesión en web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción, generar el cupón y presentarlo de forma digital o física junto con su DNI en físico (de ser el caso).

Cabe mencionar que esta promoción es válida únicamente para personas que asistan a Orangetheory Fitness por primera vez. Cuida tu corazón, aumenta tu resistencia, potencia y flexibilidad con resultados en tiempo real quemando 500kcal después del entrenamiento.

Visita Orangetheory Fitness en Av. Calle 7 Cruce con Calle El Sauce 2do Piso Prolongación Av. Raul Ferrero, Frente Club de lunes a jueves de 6:00 a.m. a 8:30 p.m. , los viernes de 6am-7:30pm y los sábados de 7 a.m. a 10 a.m.

Entrena 07 días consecutivos gratis con Orangetheory gracias al Club El Comercio.

Finalmente, si deseas tratamientos y soluciones para sentirte bien física y emocionalmente, en Corpo Lineal encontrarás lo que estás buscando. Con el Club El Comercio, obtendrás el 30% de descuento en Toxina Botulinica y relleno con Ácido Hialuronico; 50% en limpieza facial profunda, megadosis vitamina C, plasma facial, plasma articular (1 y 4 zonas), plasma capilar, levantamiento de glúteos y shock reductor; 60% en lipolaser y 70% en plasma rico en fibrina.

Para acceder al beneficio, el suscriptor debe estar presente en el local ubicado en Av. Primavera 643. Oficina 202, Chacarilla - San Borja y mostrar su documento de identidad. La atención es con previa cita comunicándose al número 995 829 152 y sujeta a evaluación. En esta promoción el beneficio podrá ser usado para el suscriptor y 1 acompañante en cada visita.

Siéntete bien física y emocionalmente con Corpo Lineal y disfruta de su descuento de hasta el 70%

¿Qué esperas para disfrutar de estos descuentos? Aprovecha el especial bienestar disponible hasta el 31 de mayo. Recuerda que ser parte de la comunidad de suscriptores, te otorga diferentes beneficios y la oportunidad para participar de experiencias exclusivas.

