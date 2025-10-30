Colineal, una de las marcas más prestigiosas de muebles y decoración en América Latina, llega con una promoción imperdible para quienes buscan renovar su hogar con estilo.

En alianza con el Club El Comercio, ofrece a los suscriptores un 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes, que alcanzan hasta el 30% en una amplia selección de productos.

Con más de 40 años de experiencia, Colineal combina diseño, confort y funcionalidad para crear espacios que inspiran. Desde sofás que invitan al descanso hasta comedores que reúnen a la familia, cada pieza refleja la armonía entre estética y bienestar, adaptándose a distintos estilos de vida.

En Lima, la marca cuenta con dos tiendas —en San Borja (Av. Primavera 1049) y San Isidro (Av. Guillermo Prescott 560)— donde los clientes pueden descubrir ambientes cuidadosamente diseñados y recibir asesoría personalizada.

La promoción estará vigente del 1 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 y aplica tanto en tiendas físicas como en compras online a través de colineal.pe, presentando el DNI de suscriptor o ingresando el código de descuento del Club al momento del pago.

Detalles del beneficio:

Descuento total: Hasta 35% (30% + 5% adicional para suscriptores)

Vigencia: Del 1 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026

Canales: Tiendas físicas y colineal.pe

Tiendas: San Borja – Av. Primavera 1049 / San Isidro – Av. Guillermo Prescott 560