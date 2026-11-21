La gastronomía vuelve a ser protagonista con la última edición del año de los Resto Days de Club El Comercio. Del 21 al 25 de noviembre, los suscriptores tendrán la oportunidad de recorrer una variada selección de restaurantes en Lima y disfrutar de descuentos especiales que alcanzan hasta el 60% en toda la carta.

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La campaña reúne diez espacios reconocidos por su propuesta culinaria, ideales tanto para un almuerzo ejecutivo como para una cena de celebración o un encuentro casual entre amigos. Durante cinco días, los suscriptores de El Comercio podrán aprovechar tarifas preferenciales en distintos estilos de cocina, desde sabores tradicionales hasta opciones contemporáneas.

Una ruta gastronómica con beneficios exclusivos

Cocina italiana Opciones como Trattoria Mamma Lola y Trattoria Don Vito, ambas con 30% de descuento en la carta, convierten las pastas y la sobremesa en el plan ideal para disfrutar en compañía.

Chifa y fusión Si el antojo es disfrutar de grandes sabores, Chifa Barrio Dragón y Yunta ofrecen un 60% de descuento en la carta para vivir una experiencia gastronómica imperdible.

Carnes, pescados y propuestas de autor Restaurantes como La Cuadra de Salvador, Santo Pez, Oscar Lorenzo, Rosaura y Valentini cuentan con un 50% de descuento en la carta, mientras que Café de la Paz suma un 30% de descuento para completar la ruta al final del día.

¿Cómo acceder?

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, solo debes ingresar a la web o app de Club El Comercio, revisar los restaurantes participantes y el detalle de cada promoción, y presentar tu DNI en cada local. Lo mejor de todo, puedes usar cualquier medio de pago.