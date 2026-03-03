El espectáculo Sinfonía de la Fuerza vuelve a Lima este 25 y 26 de abril de 2026 con una puesta en escena renovada en el Gran Teatro Nacional. La propuesta rinde homenaje al legado musical de John Williams y a una de las bandas sonoras más influyentes en la historia del cine: Star Wars.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a un 20% de descuento en entradas, disponibles a través de Joinnus.

Presentado por Studio Tres, el concierto propone un viaje inmersivo a través de las composiciones que acompañaron batallas legendarias, destinos marcados por la Fuerza y el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. Más de 60 músicos y coros en escena, junto a la Studio Concerts Orchestra, interpretarán en vivo los temas más emblemáticos de la saga, desde marchas heroicas hasta pasajes íntimos cargados de emoción.

El espectáculo está pensado tanto para fans de todas las edades como para quienes deseen redescubrir esta música icónica en una dimensión completamente sinfónica, en un formato monumental y envolvente.

Para acceder al beneficio exclusivo del Club El Comercio, los suscriptores deben ingresar al enlace del evento, seleccionar la opción “Códigos” y digitar su DNI para aplicar el descuento. Aplican términos y condiciones.