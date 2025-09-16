(Foto: Difusión)
El 21 de septiembre marca la llegada de la primavera y, con ella, una costumbre que se ha vuelto viral en toda Latinoamérica: regalar . Popularizada en TikTok e inspirada en la telenovela Floricienta, esta tradición simboliza alegría, esperanza y nuevos comienzos.

Como beneficio exclusivo, los suscriptores de El Comercio podrán acceder a un en la colección especial de flores amarillas, utilizando el cupón CLUBELCOMERCIO30 al momento de realizar la compra en la web de la .

Este año, se suma nuevamente a la tendencia con una colección especial de arreglos modernos y frescos que incluyen tulipanes, rosas y girasoles amarillos, pensados para transmitir optimismo y cercanía.

Fundada por las hermanas Lucero y Alina Palomares, ha conquistado Lima con propuestas innovadoras y llenas de detalles, consolidándose como una de las florerías más creativas del mercado local. Hoy en día, atiende más de 10,000 pedidos al año y ha logrado alianzas con reconocidas marcas en el país.

Porque regalar no es solo una moda: es un gesto para crear recuerdos que florecen en quien las da y en quien las recibe.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.

