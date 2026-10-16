La pianista rusa Svetlana Smolina llega a Lima para ofrecer un único recital el próximo 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima, como parte de la Temporada 2026 de TQ Producciones.

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Con una trayectoria desarrollada en importantes escenarios de Europa, América y Asia, Smolina se ha presentado junto a orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Nacional de Francia y la Filarmónica de Róterdam.

Su recorrido también incluye salas como el Carnegie Hall de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Mozarteum de Salzburgo y el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Una intérprete reconocida internacionalmente

La carrera de Smolina ha sido acompañada por el reconocimiento de la crítica especializada. The New York Times destacó la intensidad de sus interpretaciones, mientras que Los Angeles Times resaltó la riqueza sonora de su piano.

Su discografía incluye producciones para Universal Music, Warner Music y Pentatone. Además, su grabación de Les Noces, de Ígor Stravinski, junto a Valery Gergiev, recibió un International Classical Music Award.

La pianista también ha sido ganadora del Concurso Internacional de Piano Città di Senigallia y del Concurso Murray Dranoff de dos pianos. Desde 2011 dirige el Programa de Piano del Philadelphia International Music Festival y forma parte del cuerpo docente de piano del Irvine Valley College de California.

Una noche de música en el Teatro Municipal

El recital en Lima pondrá en primer plano la precisión técnica y la expresividad que caracterizan la carrera de Smolina. La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo a una intérprete que ha construido una trayectoria internacional vinculada a algunas de las principales instituciones musicales del mundo.

Además, durante este año la Academia de la Grabación, organización responsable de los premios Grammy, la invitó a incorporarse como miembro votante.

Un beneficio para disfrutar del recital

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio cuentan con 9% de descuento en entradas para todas las zonas.

Para acceder al beneficio, deben ingresar al evento en Ticketmaster, seleccionar la tarifa “El Comercio” y digitar su DNI para completar la compra.

Además… A saber Recital: Svetlana Smolina Fecha: 26 de octubre de 2026 Hora: 8:00 p. m. Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Centro Histórico de Lima Entradas: Ticketmaster Beneficio: 9% de descuento en todas las zonas Condiciones: Aplican T&C.