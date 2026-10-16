Svetlana Smolina se presentará en el Perú.
Svetlana Smolina se presentará en el Perú.
Por Redacción EC

La pianista rusa Svetlana Smolina llega a Lima para ofrecer un único recital el próximo 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima, como parte de la Temporada 2026 de TQ Producciones.