La reconocida cadena de restaurantes TGI Fridays se suma a la red de beneficios del Club El Comercio con una promoción pensada para quienes buscan compartir un momento agradable alrededor de la buena comida. Con esta alianza, los suscriptores podrán acceder a un 25% de descuento en platos a la carta, disponible tanto para consumo en el establecimiento como para pedidos para llevar realizados directamente en el restaurante.

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La propuesta busca ofrecer una alternativa ideal para reunirse con amigos o en familia, celebrar una ocasión especial o simplemente salir de la rutina disfrutando de una experiencia gastronómica llena de sabor.

Sabor y experiencia en todo el país

El beneficio tiene alcance nacional y es válido en todos los restaurantes de TGI Fridays ubicados en Lima, Arequipa, Cusco y Piura. La promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026, brindando múltiples oportunidades para aprovecharla durante las celebraciones de fin de año.

Asimismo, el descuento puede utilizarse de forma ilimitada durante todo el periodo de vigencia, permitiendo a los suscriptores regresar cuantas veces deseen para disfrutar de sus platos favoritos.

¿Cómo acceder al beneficio?

Para hacer efectivo el descuento, los suscriptores activos deben iniciar sesión en la web o aplicación del Club El Comercio, seleccionar la promoción de TGI Fridays y generar su código de cupón. Luego, solo deberán presentar dicho código junto con su DNI (u otro documento de identidad oficial físico) al momento de realizar su pedido en el restaurante.

Cabe precisar que la promoción aplica exclusivamente para platos a la carta (no incluye bebidas, promociones como Fridays Menu, Happy Hour o Menú Kids, ni vales de consumo), cuenta con un tope máximo de descuento de S/100.00 por mesa o cuenta y es válida con cualquier medio de pago aceptado por el local.