(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Con más de una década de trayectoria en el Perú, The Color Run, conocida mundialmente como “la carrera más feliz del planeta”, vuelve a Lima para presentar su edición The Color Run Geely 10K. El evento deportivo y familiar se realizará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026 en el recinto de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel (al costado de Costa 21).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.