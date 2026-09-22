Con más de una década de trayectoria en el Perú, The Color Run, conocida mundialmente como “la carrera más feliz del planeta”, vuelve a Lima para presentar su edición The Color Run Geely 10K. El evento deportivo y familiar se realizará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026 en el recinto de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel (al costado de Costa 21).

Esta propuesta busca transformar el deporte en una jornada de entretenimiento para compartir entre amigos y familia, combinando la actividad física con la tradicional explosión de polvos de colores que caracteriza a la franquicia. Para esta edición, los participantes podrán elegir entre dos distancias: la tradicional ruta de 5K y la modalidad de 10K, siendo esta última la única que contará con un chip de medición de tiempo.

Un evento apto para toda la familia

La jornada dará inicio desde las 7:00 a.m. con la recepción y concentración de los corredores, seguida por una sesión de calentamiento general a las 7:45 a.m. Las salidas programadas comenzarán a las 8:00 a.m. para la categoría de 10K y a las 8:20 a.m. para el tramo de 5K.

El evento está dirigido al público en general y se permite el ingreso de niños a partir de los 5 años acompañados por un adulto responsable. Todos los inscritos recibirán un kit oficial según la distancia elegida, el cual incluye la camiseta o polo oficial del evento, morral, sachet de polvo de color, dorsal, pulsera de acceso y la medalla finisher 2026. La entrega presencial de los kits se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre previa a la carrera.

Beneficios para la comunidad de suscriptores

Los suscriptores de El Comercio contarán con un beneficio exclusivo para formar parte de este evento. Los suscriptores activos podrán accede al 20% dto. en las entradas, es decir tienen un precio especial promocional en las entradas generales de 5K a S/88.00 y la de 10K a S/101.80, pudiendo adquirir un máximo de dos (2) entradas por suscriptor.

Para acceder a la tarifa especial en la compra online, los usuarios deben registrarse o iniciar sesión en la plataforma de Teleticket, seleccionar la opción correspondiente a Club El Comercio e ingresar su número de documento de identidad. El beneficio también se puede hacer efectivo en los puntos de venta físicos de Teleticket presentando el documento de identidad vigente.

EL DATO

Evento: The Color Run Geely 10K / 5K

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Hora: Concentración desde las 7:00 a.m. / Partida desde las 8:00 a.m.

Lugar: Costa Verde, San Miguel (al costado de Costa 21)

Entradas: Teleticket (venta online y puntos físicos)

Precio: Desde S/88.00 (The Color Run 5K) y desde S/108.00 (The Color Run 10K), en ambos casos incluye Kit, exclusivo para suscriptores El Comercio.

Beneficio Club El Comercio: 20% dto. en las entradas. Precio preferencial en entradas de 5K (S/88.00) y 10K (S/101.80), con un máximo de 2 entradas por suscriptor.

Vigencia del beneficio: Hasta el 13 de noviembre de 2026 al mediodía o hasta agotar stock.