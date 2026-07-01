(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Häagen-Dazs no es solo un helado, es una experiencia pensada para quienes buscan darse un gusto distinto. Desde su origen en 1960, la marca ha mantenido una misma idea: crear un helado extraordinario, elaborado con ingredientes cuidadosamente seleccionados para lograr sabores únicos y memorables.

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