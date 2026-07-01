Häagen-Dazs no es solo un helado, es una experiencia pensada para quienes buscan darse un gusto distinto. Desde su origen en 1960, la marca ha mantenido una misma idea: crear un helado extraordinario, elaborado con ingredientes cuidadosamente seleccionados para lograr sabores únicos y memorables.
Häagen-Dazs no es solo un helado, es una experiencia pensada para quienes buscan darse un gusto distinto. Desde su origen en 1960, la marca ha mantenido una misma idea: crear un helado extraordinario, elaborado con ingredientes cuidadosamente seleccionados para lograr sabores únicos y memorables.
Detrás de esta propuesta está Reuben Mattus, quien apostó por hacer algo diferente desde el inicio: recetas simples, pero con insumos de la más alta calidad. Esa visión se mantiene hasta hoy en cada cucharada.
Beneficio con Club El Comercio
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¿Cómo acceder?
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Válido para consumo en el local Del 01 de abril al 31 de octubre del 2026
Ingredientes que marcan la diferencia
La base de sus helados combina crema, leche, azúcar y yemas de huevo, a la que se suman ingredientes seleccionados alrededor del mundo. Desde vainilla Bourbon proveniente de Madagascar hasta fresas elegidas tras años de desarrollo, cada sabor está pensado para ofrecer una experiencia intensa y equilibrada.
El resultado es un portafolio que va desde los clásicos hasta combinaciones más indulgentes, ideales para disfrutar solo o compartir.
Una experiencia para disfrutar en tienda
Con presencia en distintas ciudades del mundo, las heladerías de Häagen-Dazs están diseñadas para elevar el momento del postre. En Lima, puedes encontrarlas en espacios como:
- Larcomar
- Jockey Plaza
- La Rambla San Borja
- Real Plaza Salaverry
- Mall del Sur
- Cenco La Molina
- Parque La Molina
- Sausalito de Dasso
Una invitación a hacer una pausa y disfrutar de esos pequeños placeres que pueden cambiar el día.
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Aplican T&C.
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