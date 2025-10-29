La Orquesta Filarmónica de Lima presentará “Un barbero a la italiana”, un concierto inspirado en la genial ópera cómica El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini.

Gracias a una promoción exclusiva del Club El Comercio, los suscriptores podrán disfrutar de un 10% de descuento en la compra de entradas a través de Joinnus.

La función se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre a las 8:00 p. m. en el Teatro Mario Vargas Llosa, con la dirección del maestro Lorenzo Tazzieri, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de directores italianos.

El espectáculo promete una velada vibrante, divertida y profundamente italiana, con un recorrido por los momentos más célebres de esta obra inmortal. El público podrá disfrutar de un “resumen escénico-musical” de aproximadamente dos horas, que incluirá las arias, dúos e intermezzi más icónicos, como la brillante Obertura, el famoso Largo al factotum de Fígaro y el gran Finale que cierra con alegría el enredo.

Bajo la batuta de Tazzieri —director artístico del Chile Opera Festival y del Genoa International Music Youth Festival—, este concierto celebra la vitalidad y el ingenio de Rossini, ofreciendo una experiencia cercana tanto a los amantes de la ópera como a quienes se acercan a ella por primera vez.