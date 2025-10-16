El Club El Comercio estrena un nuevo canal de comunicación pensado especialmente para sus miembros.

Desde el 10 de octubre, los suscriptores de El Comercio y Gestión pueden acceder al grupo oficial de WhatsApp, donde recibirán información exclusiva sobre sus beneficios y campañas especiales.

A través de este grupo, los suscriptores podrán disfrutar de:

Acceso anticipado a nuevas promociones y descuentos exclusivos.

Información actualizada sobre campañas especiales, cyber days y eventos mensuales.

y eventos mensuales. Recordatorios sobre las más de 350 promociones activas disponibles cada día.

Un canal directo y sin intermediarios para enterarte de todo lo nuevo del Club.

Este espacio ha sido creado exclusivamente para suscriptores activos, con el objetivo de mejorar su experiencia y mantenerlos siempre informados de los beneficios que tienen disponibles como parte de la comunidad.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.