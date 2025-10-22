El miedo toma la Costa Verde con “Manicomio: Exorcismo en el Pabellón”, la más reciente producción del Circo del Terror, que se presentará del 9 de octubre al 2 de noviembre en San Miguel.

Este espectáculo combina circo, teatro y música en vivo en una atmósfera inquietante que promete mantenerte en vilo desde el primer minuto.

La historia se desarrolla en un hospital mental de máxima seguridad habitado por los pacientes más peligrosos. Entre pasadizos paranormales y celdas oscuras, el público vivirá un circuito de terror extremo, donde nada es lo que parece. Con más de 30 artistas internacionales en escena y casi dos horas de espectáculo, la experiencia promete momentos intensos, maquillaje realista y efectos visuales que te sumergirán por completo en el miedo.

