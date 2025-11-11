Este 11 de noviembre a las 8:00 p.m., el Teatro NOS (Av. Camino Real 1037, San Isidro) se transformará en un universo de magia, música y nostalgia con “Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos”, una experiencia sinfónica que celebra las inolvidables melodías del Studio Ghibli.

Gracias al Club El Comercio, los suscriptores del diario pueden disfrutar de un 20 % de descuento exclusivo en la compra de entradas a través de Ticketmaster, disponible por tiempo limitado.

Más de 50 músicos en escena interpretarán temas icónicos de películas como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, El Castillo en el Cielo y ¿Cómo Vives?, entre muchas otras. Además, contará con la participación especial de Alan Velásquez, reconocido actor de doblaje mexicano que dio voz a Haku en El Viaje de Chihiro, quien narrará esta mágica travesía.

El espectáculo combinará interpretación orquestal, proyecciones en pantallas LED de alta definición y un recorrido visual por los mundos más emblemáticos creados por Hayao Miyazaki y Isao Takahata, fundadores del legendario estudio japonés.