El Ballet Municipal de Lima regresa a escena con “Giselle”, una de las máximas obras del romanticismo y referente universal de la danza. La temporada se presentará en el Teatro Segura del 26 de setiembre al 12 de octubre, con un total de doce funciones en coproducción con la Municipalidad de Lima.

La obra narra la historia de Giselle, una joven campesina que se enamora de Albrecht, un noble que se hace pasar por aldeano. Al descubrir la traición, Giselle enloquece y muere, pero su amor trasciende la muerte: su espíritu busca salvar a su amado de las Willis, espectros de mujeres engañadas.

Inspirada por el poeta Théophile Gautier y con música de Adolphe Adam, “Giselle” conserva gran parte de la coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot desde su estreno en 1841 en la Ópera de París. Considerada el equivalente de Hamlet en el teatro, la obra exige a los bailarines no solo destreza técnica, sino también una profunda interpretación dramática.

Ganadora del corazón del público desde hace más de 180 años, “Giselle” sigue siendo un símbolo de amor, traición y redención, y promete ser una de las puestas en escena más memorables de la temporada cultural en Lima.

