El próximo jueves 27 de noviembre a las 8:00 p. m., la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Av. Armendáriz 350, Miraflores) será escenario de “Ritual”, el aclamado concierto de la violista Isabel Villanueva, una de las intérpretes más destacadas de su generación.

La artista propone un viaje sonoro único que transita desde Hildegard von Bingen hasta György Kurtág, pasando por compositores como Heinrich Ignaz von Biber. La viola se convierte así en protagonista absoluta de un espectáculo que ha conquistado los escenarios más importantes del mundo.

“Ritual” se presentó anteriormente en Cusco y Arequipa como parte de la Temporada 2024 de la Sociedad Filarmónica de Lima, y llega ahora a Lima para ofrecer una experiencia musical inmersiva, marcada por la espiritualidad, la introspección y el poder evocador del sonido.

