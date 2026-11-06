We The Lion celebra sus 10 años.
We The Lion celebra sus 10 años.
Por Redacción EC

Diez años de música, canciones que se convirtieron en parte de la vida de sus seguidores y una celebración para volver a escucharlas de una manera diferente. Así será el concierto especial que prepara We The Lion por su décimo aniversario, una presentación que llegará al Teatro Manuel A. Segura el próximo 5 de diciembre.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?