Diez años de música, canciones que se convirtieron en parte de la vida de sus seguidores y una celebración para volver a escucharlas de una manera diferente. Así será el concierto especial que prepara We The Lion por su décimo aniversario, una presentación que llegará al Teatro Manuel A. Segura el próximo 5 de diciembre.

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La banda peruana de indie folk propone un espectáculo en formato unplugged, inspirado en las recordadas sesiones acústicas de MTV. Para esta ocasión, sus integrantes reinterpretarán los temas que han marcado su trayectoria con nuevos arreglos musicales y el acompañamiento de un ensamble sinfónico en vivo, en una puesta en escena pensada especialmente para el teatro.

Una década de canciones para recordar

Desde su aparición en la escena musical peruana, We The Lion ha construido una propuesta que combina indie folk y sonidos acústicos. La agrupación ganó reconocimiento con canciones como Found Love, que impulsó su llegada a un público más amplio, y consolidó su repertorio con temas como So Fine y All My Demons.

En este concierto, el público podrá reencontrarse con esas canciones y otras de su recorrido musical, esta vez desde una perspectiva más íntima. La propuesta busca celebrar no solo la historia de la banda, sino también los recuerdos y momentos que su música ha acompañado durante estos diez años.

La presentación tendrá dos funciones, a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., en el histórico Teatro Manuel A. Segura, ubicado en el Centro de Lima.

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