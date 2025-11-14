La legendaria cantante mexicana Yuri regresa a Lima con su espectacular “Icónica Tour”, una gira que celebra más de 40 años de trayectoria y que promete una noche inolvidable llena de energía, nostalgia y grandes himnos del pop latino.

Gracias al Club El Comercio, los suscriptores activos del diario pueden acceder a un 15 % de descuento exclusivo en la compra de entradas. Solo deben generar su cupón en clubelcomercio.pe y aplicarlo al momento de realizar la compra en Ticketmaster.

El concierto se realizará el sábado 21 de marzo de 2026, a las 9:00 p.m., en el Arena Monumental de Ate, donde la artista interpretará éxitos como “Maldita Primavera”, “Detrás de mi ventana” y “El apagón”, además de nuevas versiones especialmente preparadas para esta puesta en escena.