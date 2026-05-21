El Perú tiene un sistema de salud registrado, categorizado y presupuestado. El Ministerio de Salud (MINSA) sabe cuántos establecimientos tiene, cuántos médicos trabajan en ellos y cuánto tiempo esperan los pacientes. EsSalud publica sus cifras de atendidos. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) registra cada muerte materna, cada intento de suicidio, cada episodio psicótico.

Los datos existen. El problema es que pocas veces se cruzan para entender qué dicen realmente sobre la vida de millones de peruanos.

Salud en Espera es una investigación periodística que reúne información oficial dispersa en distintas entidades del Estado -MINSA, EsSalud, CDC, RENIPRESS y Reunis — para construir una radiografía del sistema de salud público peruano, región por región, especialidad por especialidad y nivel por nivel. Porque en el Perú no hay un solo sistema de salud: hay cinco que funcionan en paralelo y con profundas diferencias entre sí.

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Lo que emerge no es una foto de un sistema en crisis general sino la de un país donde el acceso a la salud depende dramáticamente del lugar donde se vive. En Loreto, la tasa de mortalidad materna es de 194 muertes por cada 100,000 nacidos vivos — casi siete veces la de Lima y casi el triple de la meta que el Perú se comprometió a alcanzar en 2030. En Tumbes y Pasco, hay un solo oncólogo para toda la región. En el Hospital María Auxiliadora de Lima, el tiempo de espera para un examen de laboratorio pasó de 11 a 53 días en apenas seis meses. El 95% de las postas y centros de salud del país opera sin las condiciones mínimas adecuadas.

Para esta investigación se procesaron y cruzaron bases de datos públicas con más de 200,000 registros de personal de salud, más de tres millones de registros de medicamentos, datos de mortalidad materna y neonatal, cifras de salud mental, tiempos de espera de establecimientos, o el registro nacional de establecimientos de salud, con corte a marzo de 2026.

La investigación periodística se complementa con un especial interactivo desarrollado por Nuevas Narrativas, que transforma esta información en herramientas útiles para los lectores. La experiencia incluye tres buscadores interactivos: uno para conocer cuántos especialistas —oncólogos, psiquiatras, psicólogos, obstetras y ginecólogos— existen en cada región; otro para consultar los tiempos de espera según hospital y tipo de atención en EsSalud; y un tercero para verificar si un medicamento esencial está disponible cerca del lugar donde vive el usuario.

El especial está enmarcado además en una narrativa visual y empática que comienza con un cómic animado sobre el sistema de salud que los peruanos merecen y continúa con los datos del sistema que realmente tienen.

Mientras el ministro de Salud expone compromisos internacionales en Ginebra, los datos muestran que en el Perú hay regiones con un solo oncólogo y hospitales donde esperar un análisis de laboratorio puede tomar casi dos meses.

Salud en Espera no busca ser un inventario de catástrofes, sino una herramienta de rendición de cuentas. Si el Estado tiene los datos, si el presupuesto existe y si las instituciones funcionan, ¿qué las brechas siguen creciendo? Esa es la pregunta que esta investigación deja abierta — con números, con testimonios y con herramientas para que cada lector encuentre su propia respuesta.