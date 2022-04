Sabemos que los descuentos son importantes para ti, por eso Tottus continúa ofreciendo a toda nuestra comunidad de suscriptores diferentes ofertas. En esta oportunidad, el establecimiento ofrece el 30% de descuento en hamburguesas parrilleras, quesos y fiambres seleccionados.

Además, también ofrece el 20% en chocolates, lácteos y mucho más. Pero eso no es todo, en bebidas cada suscriptor podrá obtener el 15% de descuento en vinos tintos y gaseosas así como también el 20% de descuento en cervezas premium importadas y artesanales.

Para acceder al este beneficio, el suscriptor debe registrarse con el mismo documento que ingresó al adquirir su suscripción, otorgar su consentimiento para el tratamiento de datos personales para fines adicionales de Tottus y tener su suscripción “Activa” (pagos al día). Después de 2 días hábiles de su registro, podrá solicitar los descuentos con su DNI en las tiendas. Si ya registró sus datos en el link, solo debe acercarse a las tiendas con su documento de identidad.

La promoción está disponible en hipermercados Tottus de Angamos, Atocongo, Avenida Central, Bellavista, Comandante Espinar, Calle 7, Campoy, Canta Callao, Comas, Dominicos, El Agustino, Huaylas, Jockey Plaza, La Fontana, La Marina, Las Begonias, Lima Centro, Lima Sur, Los Olivos, Megaplaza, Miraflores, Pachacútec, Próceres, Puente Piedra, Puruchuco, Quilca, Sáenz Peña, San Hilarión, San Luis, Santa Anita, Tusilagos, Villa El Salvador y Zorritos.

Cabe mencionar que la oferta no aplica para compras por la web ni Fazil y todos los descuentos son sobre el precio regular y no son acumulables con otras promociones. No te pierdas este beneficio y disfruta ahorrando en Tottus.

TE PUEDE INTERESAR

Les Luthiers en Lima: Amplían stock de entradas para su única función con un descuento exclusivo

Ahorra y adquiere balones de 10kg y 45kg con el 15% de descuento en Costagas

Estudia idiomas con Berlitz y ahorra hasta 52% en sus programas especializados