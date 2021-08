Conforme a los criterios de Saber más

Este lunes 9 de agosto, se lanzó un diplomado certificado llamado Uncover the secrets of Journalism (Descubre los secretos del periodismo) en una alianza entre la Sociedad Interamericana de Prensa, el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación, y ocho universidades. El costo de la beca será de U$S 740.

El curso está enfocado en todos aquellos jóvenes periodistas que trabajen en medios de comunicación y cuenten con tres a diez años de experiencia. Las clases estarán a cargo de las ocho universidades latinoamericanas: Universidad Católica Argentina (Argentina), las colombianas Universidad del Rosario, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad Externado y la Universidad de La Sabana; la Universidad Hemisferios de Ecuador y las mexicanas Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana.

Los interesados podrán postular antes del 20 de agosto dado que el curso iniciará el 28 de agosto y culminará el 9 de abril de 2022. Dentro de los planes de estudio se encuentran diversos módulos sobre el periodismo literario, narrativo, el periodismo como actividad esencial, investigación periodística para plataformas audiovisuales, periodismo emprendedor, periodismo de datos, audiencias y desafíos de la investigación de opinión pública.

Desde el diario El Comercio impulsamos el desarrollo y crecimiento profesional no solo de nuestros periodistas sino de los profesionales en general con el objetivo de seguir informando con periodismo de calidad para toda nuestra audiencia.