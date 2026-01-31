Así se arman los equipos para la Liga 1 2026: experiencia extranjera vs talento local

ECData analizó las estadísticas de refuerzos y planteles de cinco equipos de la Liga 1 para descifrar las estrategias de los candidatos a pelear por el torneo local del 2026.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Universitario de Deportes: Una apuesta por la continuidad del sistema

A pesar de contar con un nuevo comando técnico, dirigido por Javier Rabanal, Universitario de Deportes ha optado por mantener la columna vertebral que le dio resultados en el 2025, realizando ajustes quirúrgicos en lugar de un recambio masivo.

En este caso, el equipo merengue se define por la retención de talento a pesar de las ofertas del mercado internacional y un mejor aprovechamiento de los cupos de extranjeros, a propósito de la aún pendiente nacionalización de dos jugadores trascendentales en su zaga defensiva: Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Explora aquí más estadísticas de los refuerzos de Universitario para la temporada 2026:

Cusco FC: Continuidad con talento peruano

Los refuerzos de Cusco FC develan una estrategia clara del equipo para afrontar la temporada 2026: concentrar un plantel amplio, con una base sólida de talento local. Esto hace sentido, pues el campeonato peruano exige planteles amplios para competir, especialmente en las instancias finales, dónde el cuadro cusqueño sufrió muchos traspiés en la edición 2025.

Consulta aquí más datos y estadísticas de los refuerzos de Cusco FC para el 2026:

Sporting Cristal: Jerarquía internacional luego de la purga

Luego de la ‘purga’ llevada a cabo por Paulo Autuori -dónde se decidió la no continuidad de hasta siete jugadores- el cuadro rimense priorizó calidad por sobre cantidad en cuanto a refuerzos para esta temporada. Tres refuerzos: dos brasileños y un argentino, todos con buen presente y gran continuidad en ligas de alta exigencia hacen ver que el cuadro celeste se perfila como uno de los principales contenientes para esta campaña.

Alianza Lima: reestructuración y una pretemporada complicada

Luego de la salida de Hernán Barcos y Pablo Ceppelini, era claro que el cuadro blanquiazul debía reestructurar su plantel con jerarquía extranjera para la presente temporada. Es así como Alianza Lima se convierte en uno de los equipos que mayor expectativa generó con el anuncio de sus refuerzos. Nombres como Luis Ramos, Federico Girotti y Jairo Vélez habían logrado despertar la ilusión y el optimismo del hincha. No obstante, el cuadro de La Victoria ha visto súbitamente complicada su planificación deportiva tras la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña a razón de los escándalos de indisciplina sucedidos tras jugar la Serie del Rio de la Plata en Uruguay. Además, a raíz de esta situación, los jugadores han sido denunciados por presunta violación sexual, lo que compromete de manera indefinida su continuidad en el plantel.

Mira aquí as estadísticas de los nuevos refuerzos del cuadro de La Victoria en 2026:

FBC Melgar: Canteras y apuestas internacionales

La última temporada no fue buena para el equipo de la Ciudad Blanca: no alcanzaron los cupos para la Copa Libertadores y tampoco fueron protagonistas en las instancias finales del torneo local.

A razón de ello, Juan Reynoso, quién dirigió el equipo en el Torneo Clausura 2025, viene construyendo un equipo aprovechando el talento de las canteras, además de fichajes provenientes de la liga mexicana, un país que el extécnico de la selección peruana conoce bien, pues se desempeñó como entrenador principal de los clubes Puebla y Cruz Azul entre el 2019 y el 2022.

Aquí las estadísticas de los refuerzos del club arequipeño para la temporada 2026:

Resumen del mercado de verano 2026

¿Fichar vigencia o recuperar talentos? Ese fue uno de los dilemas de los clubes peruanos este verano. Sporting Cristal lidera la tabla de “jugadores listos para jugar”, pues el 100% de sus fichajes cuenta con más de 25 partidos en la temporada anterior, contrastando radicalmente con un Melgar que apuesta al ‘scouting’ de riesgo, ya que solo uno de cada cuatro refuerzos de su plantilla cumplen con esa condición.

Por su parte, los ‘compadres’ también muestran matices distintos. Mientras Alianza Lima prioriza la vigencia de los jugadores (62.5%), Universitario se permitió un margen mayor de riesgo, con casi 43% de sus refuerzos llegando sin ritmo competitivo previo.

Al ser consultado por la falta de continuidad de Sekou Gassama, uno de los fichajes más polémicos del equipo tricampeón, Javier Rabanal, director técnico de Universitario, sostuvo que el plantel crema está preparado para recuperar a estos jugadores sin descuidar el rendimiento del plantel -recordemos que, el jugador senegalés no tiene minutos en campo desde Mayo 2025 en un partido por la “Primera Federación” española-.

“No tenemos la prisa de que [Sekou Gassama] juegue, porque arriba ya estamos bien cubiertos (...) es cuestión de que vaya cogiendo ritmo con el grupo, porque es un jugador que nos puede aportar bastante de diferentes formas” acotó Rabanal para Jax Latin Media.

Edad de los refuerzos

El mercado de verano 2026 mostró que los equipos de provincia están apostando más por el talento joven y local mientras que los equipos de Lima escogen la experiencia, especialmente extranjera. Es así como FBC Melgar lidera el mercado con un impresionante 75% de refuerzos menores de 25 años, contrastando radicalmente con un Sporting Cristal (0%), Alianza Lima (38%) o Universitario (43%), que decidieron fichar casi exclusivamente jugadores con recorrido.

¿Cómo quedan los planteles a puertas del inicio de la liga?

Según Transfermarkt, Sporting Cristal (59%) y FBC Melgar (63%) se consolidan como los principales equipos que apuestan por el talento joven. Por otro lado, Universitario (46%), Cusco FC (33%) y Alianza Lima (29%) optaron por jugadores con mayor experiencia y jerarquía.

La polémica: Los cupos de extranjeros

Con el mercado de fichajes ya en curso, la organización de la Liga 1 anunció que se admitiría un extranjero más en las plantillas de los equipos participantes, pasando de seis a siete extranjeros en total.

Es así como algunas plantillas han marcado posición, algunos aprovechando la medida y otros negándose a aprovechar sus efectos. Por un lado, Universitario espera con vehemencia la pronta nacionalización de Riveros y Di Benedetto, actualmente extranjeros, para poder inscribirlos sin rebasar los cupos permitidos (ver gráfico).

Por otro lado, Paulo Autuori, actual técnico del equipo celeste, ha marcado una tajante postura con respecto a la utilización de los cupos de extranjero. “Yo no voy a meter siete extranjeros. Si el club quiere, si la hinchada quiere, que venga otro entrenador”, señaló.

Autuori explica que su visión como entrenador consiste en utilizar más jugadores de las canteras, y esta nueva medida se opone diametralmente a ello.