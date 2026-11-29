Los tres más afectados fueron el haba verde serrana, la lechuga americana y la zanahoria.El primero duplicó su valor: el kilo pasó de costar S/ 1,4 a S/ 2,9 en mercados mayoristas. La lechuga americana aumentó en 80% y la zanahoria en 68%.

Los que más subieron Precios en mercados mayoristas entre el 30/10 y el 28/11 Variación en el mes Precio por kg

al 28/11 Nota: Precios mayoristas por kilo en el Gran Mercado Mayorista de Lima. La variación compara el precio promedio de los últimos 30 días con el de los 30 días previos. Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaborado por el Observatorio de precios de El Comercio.

Los costos del clima

Según el exministro de Agricultura Milton von Hesse, el alza se explica principalmente por los embates climáticos del fenómeno El Niño en los cultivos del país, así como por el incremento internacional del precio de los combustibles, lo que genera un “menor abastecimiento de Lima”.

Gabriel Amaro presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, agrega un tercer factor: el aumento del sueldo mínimo que entró en vigencia a inicios de octubre. La medida, indica, se suma a los costos extra de los agricultores.

“Aquí estamos hablando, principalmente, de pequeños agricultores que tiene el mercado local. El costo ha subido: el sembrar, el abonar, el tener personas que contratar para la cosecha o para la siembra, el transportar al mercado mayorista, todo ha subido. Eso hace que suban los costos”, indica.

Evolución del precio del kg de haba verde serrana Al 28 de noviembre, el kilo de haba verde serrana cuesta S/ 2.9 en el mercado mayorista, cerca de su precio más alto en 3 meses. 30 días previos: prom. S/ 1.37 Últimos 30 días: prom. S/ 2.78 +103.1% Nota: Precios mayoristas por kilo en el Gran Mercado Mayorista de Lima. Los días sin cotización (domingos) no se muestran. Fuente: Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP). Elaborado por el Observatorio de precios de El Comercio.

Carolina Trivelli, extitular de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advierte que el aumento no solo afecta el bolsillo de los hogares más vulnerables, sino que también golpea la calidad y diversidad alimentaria, lo que puede agravar los índices de sobrepeso y obesidad, anemia y desnutrición infantil. “Quien hace las compras tiene dos opciones: o comprar menos cantidad o reemplazar productos, muchas veces por harinas, arroz o fideos”, señala.

Según la especialista, prescindir de alimentos como la zanahoria, utilizada fundamentalmente en guisos, significa renunciar a “fuentes de vitaminas claves”.

El Comercio lanza Observatorio de precios de alimentos

Ante el impacto en los precios de los alimentos, El Comercio pone a disposición de sus lectores el Observatorio de precios de alimentos, una herramienta elaborada por la Unidad de Periodismo de Datos, ECData, y la sección Economía para ayudarte a tomar mejores decisiones. La plataforma, permite revisar los precios mayoristas de más de 200 productos en la capital, con información del Midagri actualizada cada mañana. Encuéntralo en este enlace.