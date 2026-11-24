Por otro lado, el café que exporta el Perú alcanzó los US$7,5 mil por tonelada en septiembre, 20% más que en junio y cerca de su récord histórico de US$7,9 mil en noviembre de 2025.

El producto con mayor rebote en su precio es el cacao. Entre marzo y setiembre, incrementó en 83%, alcanzando los US$5,9 mil por tonelada, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hace solo cuatro años, nada de esto parecía posible. Durante una década, entre 2012 y 2022, los precios de los tres productos se mantuvieron relativamente estables. A partir de 2023, se dispararon: el azúcar llegó a los US$986 por tonelada en noviembre de ese año. El cacao, por su parte, cuadruplicó su valor, hasta alcanzar los US$10,7 en enero de 2025. En noviembre de 2025, el café alcanzó un pico histórico, de US$ 7,9 mil la tonelada.

Cacao, café y azúcar - índice de precios (enero 2012 = 100) Por encima de 100, el precio es mayor que en enero de 2012 Fuente: FMI (cacao) BCRP (café, azúcar)

¿Por qué suben los precios?

Rony Corvera, director de Preciso Consultoría y especialista en el sector agrario, explica que los picos de precios de los últimos años responden a fenómenos climáticos que reducen la oferta de alimentos. Pero la tendencia de fondo, sostiene, seguirá al alza, porque la demanda mundial no deja de crecer.

“[Los picos en los precios] son ‘hipos’ que están sucediendo debido a problemas meteorológicos que ponen en peligro la oferta de alimentos, en el contexto de una demanda consistentemente creciente”, señaló.

Para el analista, los fenómenos que pueden afectar significativamente el precio de los alimentos tienden a ocurrir en países de alto volumen exportador, como Costa de Marfil o Brasil. Según el Centro de Estudios Prospectivos e Informaciones Internacionales (CEPII), el primero concentra el 26% de las exportaciones mundiales de cacao y el segundo el 44% de las de azúcar. Distinto es el caso del Perú, que representa el 4,5% de las exportaciones de cacao en grano, el 2,5% de las de café y el 0,2% de las de azúcar.

Milton von Hesse, exministro de Agricultura, explica que al Perú le cuesta ganar volumen exportador debido a que gran parte de su cacao y café está predominantemente en manos de pequeños agricultores, lo que genera que existan calidades muy distintas.

“En Brasil o Colombia, las grandes haciendas cafetaleras estandarizan más la producción y tienen calidades más homogéneas. Por lo tanto, pueden negociar mejor los precios que un productor pequeño que tiene dos hectáreas de café”, añadió.

Cacao, café y azúcar - participación en las exportaciones mundiales (%) Cinco principales exportadores y el Perú, según valor exportado Cacao en grano (2024) Costa de Marfil 26% Ecuador 16% Nigeria 12% Ghana 7,7% Camerún 6,8% Perú (puesto 6) 4,5% Café (2025) Brasil 20,8% Vietnam 8,4% Colombia 8,3% Alemania 7,5% Suiza 5,9% … Perú (puesto 13) 2,5% Azúcar (2025) Brasil 44,4% Tailandia 8,4% India 6,7% Francia 4,5% Alemania 3,6% … Perú (puesto 41) 0,2% Fuente: CEPII

En el caso del alza del precio del cacao, el detonante fue África Occidental. Según Corvera, tres países –Costa de Marfil, Nigeria y Ghana– que concentran entre el 60% y 70% de la producción mundial perdieron entre 10% y 20% de su cosecha, de modo que las chocolateras salieron a pujar por precios mucho más altos. La urgencia fue tal que llegó hasta Jaén, Cajamarca, donde a un exportador le ofrecieron hasta un millón de dólares por cuatro contenedores de grano, recuerda el experto.

Con la oferta africana recuperada, la Organización Internacional del Cacao (ICCO) proyectó un excedente para la temporada 2025-2026, lo que llevó el precio de la tonelada a US$ 3,2 en marzo, antes de volver a subir.

Cacao - precio internacional (US$ por tonelada) 1 Oct 2023. La ICCO anticipa un déficit mundial para la temporada 2023-2024 2 Feb 2026. La ICCO proyecta un excedente para la temporada 2025-2026 Fuente: FMI (precio), ICCO (eventos)

En el café pesaron los aranceles. En 2025, Estados Unidos impuso un arancel de 50% al café brasileño y de 10% al peruano. Según Corvera, a ello se sumó un fuerte evento climático que destrozó parte de la cosecha de Brasil, uno de los principales exportadores del producto.

“No solo es la cuestión de la tarifa que puso Trump, [el precio] refleja toda la incertidumbre que se genera en el mercado al no saber si habrá disponibilidad de producto”, explicó.

El precio cayó 22% hasta junio de 2026, luego de que la Casa Blanca retirara los aranceles al café brasileño en noviembre de 2025. Además, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) proyecta para Brasil una cosecha récord de 71,9 millones de sacos en la campaña 2026-2027.

Café - precio de exportación (US$ por tonelada) 1 Ago 2025. EE.UU. aplica un arancel de 50% al café de Brasil 2 Nov 2025. La Casa Blanca retira los aranceles al café brasileño 3 Jul 2026. El USDA proyecta una cosecha récord en Brasil para 2026-2027 Fuente: BCRP (precio), Casa Blanca y USDA (eventos)

En cuánto a la cotización del azúcar, un producto que forma parte de la canasta familiar de las familias peruanas, se suman otros dos factores. La Organización Internacional del Azúcar (ISO) apunta al petróleo caro tras el cierre del estrecho de Ormuz, que lleva a Brasil a desviar caña hacia el etanol, y a un déficit mundial previsto para 2026-2027.

Azúcar - cotización Contrato 14 (US$ por tonelada) 1 Jun 2023. La NOAA declara el inicio de El Niño 2 Mar 2026. Cierre del estrecho de Ormuz: sube el petróleo y Brasil desvía caña al etanol 3 Ago 2026. La ISO proyecta un déficit mundial para 2026-2027 Fuente: BCRP (precio), NOAA e ISO (eventos)

¿Quién gana?

El efecto del alza de precios en el Perú depende del producto. El país vende al mundo mucho más cacao y café de lo que compra: en 2025, el café dejó un saldo comercial a favor de US$1.793,3 millones y el cacao, de US$956,8 millones.

Con el azúcar ocurre lo contrario: el Perú compró más de lo que vendió en 14 de los últimos 15 años, y en 2025 el saldo fue negativo en US$51 millones, acorde a datos de ADEX Data Trade.

Ahora bien, que el precio internacional se duplique no significa que el productor cobre el doble. Von Hesse explica que entre la chacra y el puerto, acopiadores y ‘traders’ seleccionan el grano en cada paso, y lo que no alcanza la calidad pedida termina vendiéndose más barato en el mercado interno. No obstante, este sistema tampoco permite que el productor cargue con toda la caída si el precio cede.

“En la mayoría de ocasiones, los productores negocian con gente que ya conocen de antemano. Si yo soy un acopiador que quiere mantener tu permanencia en mi circuito, [...] compartiremos la pérdida entre los dos, no te la cargaré toda a ti”, indicó.