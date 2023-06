La expansión del dengue continúa marcando niveles históricos en Lima Metropolitana . En lo que va del año, se han reportado 20.029 casos (entre confirmados y probables) de la enfermedad, cifra que equivale a 8,2 veces los contagios acumulados entre el 2020 y el 2022. Asimismo, se han reportado 6 decesos relacionados con el virus.

El pico semanal más alto se presentó a fines de mayo, en la semana epidemiológica N°21 (del 21 al 27 de mayo), con 2.831 infecciones. De este número, 1.054 infecciones fueron confirmadas mediante una prueba, cifra que supera los casos anuales usualmente detectados en la ciudad.

Si bien en la primera semana de junio hubo un ligero descenso y se reportaron 2.361 casos totales (17% menos que en la semana previa), estos superan ampliamente los 42 casos registrados durante junio del 2022.

La enfermedad está presente en todos los distritos, pero las tasas de contagio más altas se concentran en las zonas periféricas. Las comunas con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes son Chaclacayo (1.687 casos), Rímac (523 casos), San Juan de Miraflores (509 casos) y Ancón (465 casos).

Una tendencia similar se observa en el Callao donde en lo que va del año se han reportado 1.723 casos. Los distritos de mayor incidencia son Mi Perú y Ventanilla, con 424 y 215 casos por 100 mil personas, respectivamente.









Labor pendiente

Para el médico epidemiólogo Sergio Recuenco, a diferencia de años anteriores, el factor climático relacionado con las altas temperaturas en la costa podría propiciar la formación de nuevas curvas de contagio de la enfermedad, por lo que es necesario que el Ministerio de Salud refuerce las intervenciones para erradicar el mosquito transmisor, y especialmente para concientizar a la población.

“En algunas zonas de Lima se han identificado dos o hasta tres serotipos de dengue. El que se ha enfermado de uno puede tener una protección cruzada por un tiempo, pero a las semanas se puede infectar de otro. Si continúa la transmisión del mosquito, tendremos nuevas ondas [de contagio]. Las intervenciones con campañas de prevención son débiles. Las personas llegan a los centros de salud con un cuadro avanzado difícil de controlar y fallecen por una demora en la atención” expresó.

Recuenco enfatiza que si bien a nivel del gobierno Central se debe priorizar las adquisiciones para mejorar la calidad de la atención dentro de los centros de salud . “El nivel actual de dengue es mucho más intenso, pero hace cinco o siete años tuvimos algo parecido, no es nuevo, no hay ciencia nueva. El problema es una negligencia severa del Minsa por no haber tomado las previsiones. Sabemos que el sistema administrativo del ministerio no va de la mano con las necesidades de la emergencia, siempre son lentas las compras y las licitaciones”, puntualizó.