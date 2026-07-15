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Resumen

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Cuando el primer Congreso constituyente en el Perú se instaló, en 1822, las mujeres no podían votar ni ser elegidas en cargos públicos. Tuvieron que pasar 134 años para que las primeras parlamentarias llegarán al Congreso. En 1956, un año después de la aprobación del voto femenino, nueve mujeres -ocho diputadas y una senadora- ocuparon por primera vez los escaños parlamentarios.

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