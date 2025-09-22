Jorge Falen
Jorge Falen

Elecciones 2026 en riesgo: aumento de presupuesto no cubre los gastos para los comicios
Elecciones 2026 en riesgo: aumento de presupuesto no cubre los gastos para los comicios

Elecciones 2026 en riesgo: aumento de presupuesto no cubre los gastos para los comicios

En el 2026 se realizará el mayor número de elecciones para escoger a más de 13.200 autoridades de los tres niveles de gobierno. Mientras que en abril habrá elecciones generales para elegir al presidente, a los dos vicepresidentes, a los 130 diputados, a los 60 senadores y a los 15 miembros del Parlamento Andino; en octubre se elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 1.910 alcaldes y regidores provinciales y otros 10.730 en distritos.

