Elecciones 2026 en riesgo: aumento de presupuesto no cubre los gastos para los comicios

La complejidad del próximo año electoral también se reflejará en el presupuesto de las entidades que efectuarán los comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recibirán S/2.123 millones, cifra mayor en 75% que el monto percibido a inicios del 2021 (S/1.213 millones) y 27,3% más que en el 2022 (S/1.667 millones), cuando se llevaron a cabo las últimas elecciones generales y subnacionales.

Según el proyecto de ley de presupuesto del Gobierno enviado al Congreso, la ONPE (que organizará y ejecutará ambos procesos) recibirá S/1.188,7 millones, mientras que el monto para el JNE (que fiscalizará y administrar la justicia electoral) será de S/390,5 millones. En tanto, el Reniec (a cargo del padrón electoral) recibirá inicialmente S/544,1 millones.

Los recursos de la ONPE, que tendrá una mayor carga logística en los comicios, crecerán 10 veces más que en un año no electoral como el 2025, mientras que los del JNE aumentarán en seis veces. El presupuesto inicial del Reniec subirá 28% en relación con este año.

Déficit y prioridades

¿Por qué el presupuesto para las elecciones del 2026 superará largamente al de otros años electorales? Pilar Biggio, especialista en educación electoral, señala que además de la complejidad del proceso, se tendrá que implementar cambios previstos en la ley electoral, como la conservación de las cédulas de sufragio, que demandará recursos adicionales para su traslado y seguridad.

“Nos enfrentamos a un año ‘megaelectoral’, pasando de una elección general de tres (tipos de autoridad) a cinco elecciones en una sola cédula. La ONPE tendrá que instalar unas 126 oficinas descentralizadas y emplear más de 40 mil personas de forma temporal. También capacitará a miembros de mesa, personeros y otros actores del proceso [...]. Luego está el gasto en materiales, el acondicionamiento de locales de votación, etc.”, explicó.

En comunicación con El Comercio, la ONPE advirtió que su presupuesto inicial asignado para el 2026 solo cubriría las elecciones generales y los gastos administrativos, por lo que queda pendiente el monto para realizar las elecciones subnacionales.

“El déficit que se presenta para el siguiente año asciende a S/ 1,357 millones de soles, de los cuales corresponde S/ 922.45 millones de soles a las Elecciones Primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Elecciones Regionales y Municipales 2026 y Segunda Elección Regional 2026; S/ 3 millones de soles para la elaboración del Expediente técnico del local institucional, ente otros gastos”, señaló la entidad.