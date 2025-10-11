Ariana Lira Delcore
Ariana Lira Delcore
Fabrizio Monge
Fabrizio Monge

Escucha la noticia

00:0000:00
Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú
Resumen de la noticia por IA
Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú

Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La madrugada del viernes 10 de octubre, José Jerí Oré se convirtió en el séptimo presidente que el Perú ha tenido en menos de una década. Y es que si bien la inestabilidad política ha sido la regla en la historia del país, la volatilidad presidencial ha alcanzado cifras récord en los últimos años: la duración promedio de un jefe del Estado pasó de 4 años y 18 días en el siglo XX a 2 años y 5 meses en el siglo XXI.

TAGS