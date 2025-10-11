Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú

Una relación cada vez más tirante

Desde la crisis política que enfrentó al Poder Ejecutivo y al Congreso en el 2016 -y que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018- el tiempo promedio de permanencia de un presidente en el poder ha sido de 1 año, 6 meses y 13 días.

Desde entonces, los altos niveles de inestabilidad han generado que el Perú tenga un total de siete presidentes en lugar de dos. Tras la salida de Kuczynski, el periodo constitucional 2016-2021 tuvo tres mandatarios adicionales: Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Para el periodo 2021-2026, ya suman tres jefes del Estado, cuando, en teoría, debió haber solo uno.

¿Cómo llegamos a este punto? Para el politólogo Gonzalo Banda, la inestabilidad de los últimos años es consecuencia del creciente aumento de poder del Congreso frente al Ejecutivo que, combinado con las pocas curules que consigue el oficialismo en el Legislativo, facilita la destitución de los mandatarios. Algo que no cambiaría luego de las elecciones del 2026.

“Hemos debilitado un sistema que, constitucionalmente, era presidencialista y lo hemos convertido en un ‘Frankenstein’ parlamentarista en el que el presidente casi no tiene ningún poder para hacerle contrapeso a un juicio político en el Parlamento. Dada la creciente impopularidad de los políticos, un presidente nunca llega con más de 25 o 30 congresistas en el Parlamento, y eso lo va a hacer siempre pasible de procesos de vacancia. Finalmente, el Congreso tiene ese poder político y los fallos al Tribunal Constitucional así lo han decidido. Ahora, el Parlamento es una especie de ´Gran Hermano´ que lo vigila todo. Si te das cuenta, las últimas vacancias presidenciales se han decidido en cuestión de horas”, advierte.

Golpes, renuncias y transiciones: una historia de interrupciones presidenciales

Aunque la volatilidad ha escalado en la última década, en el Perú la inestabilidad presidencial ha sido una constante. Desde el siglo XX, el país ha tenido 34 gobiernos, legítimos y de facto. De estos, la mitad fueron interrumpidos.

El principal motivo de terminación anticipada de los mandatos fueron los golpes de Estado (7), seguido de renuncias (4) y vacancias (4).

“La democracia es una excepción en el Perú. Somos una democracia muy frágil, nuestra regla es la inestabilidad, nuestra regla son los golpes de Estado, nuestra regla son los gobiernos militares. Pero aún así creo que, especialmente desde el 2016, algo ha cambiado. Y ha cambiado básicamente porque el diseño institucional y los actores políticos son muy, muy débiles, con unas bancadas muy pequeñas que hacen imposible defenderse en el Parlamento”, señala Banda.

Desde el año 1900 hasta la actualidad, solamente en dos ocasiones ha ocurrido que tres presidentes consecutivos terminen su periodo sin interrupciones. La primera fue entre 1975 y 1990, con los gobiernos de Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez (I). La segunda, entre el 2001 y el 2011, con Alejandro Toledo, Alan García (II) y Ollanta Humala. Esta última tanda, además, es la única que comprende tres periodos democráticos consecutivos.