Jorge Falen
Jorge Falen

Escucha la noticia

00:0000:00
Del liderazgo a la caída: el espárrago pasó del primer al quinto lugar de las agroexportaciones peruanas entre 2012 y 2024 ¿Qué ocurrió con el primer cultivo bandera peruano?
Resumen de la noticia por IA
Del liderazgo a la caída: el espárrago pasó del primer al quinto lugar de las agroexportaciones peruanas entre 2012 y 2024 ¿Qué ocurrió con el primer cultivo bandera peruano?

Del liderazgo a la caída: el espárrago pasó del primer al quinto lugar de las agroexportaciones peruanas entre 2012 y 2024 ¿Qué ocurrió con el primer cultivo bandera peruano?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las exportaciones agrarias alcanzarán nuevas cifras récord. En el 2025, el valor de los envíos en este rubro superaría los US$12.500 millones, según estimaciones de ÁDEX. Sin embargo, en los últimos años se han registrado marcados contrastes en la evolución de los principales productos bandera de este sector.

TAGS