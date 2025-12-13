Del liderazgo a la caída: el espárrago pasó del primer al quinto lugar de las agroexportaciones peruanas entre 2012 y 2024 ¿Qué ocurrió con el primer cultivo bandera peruano?

Mientras los arándanos, las uvas, las paltas y –en el último año– el cacao reportaron los montos anuales más altos en envíos al exterior (llegando hasta US$2.200 millones), el espárrago –el cultivo que inició el ‘boom’ de la agroexportación peruana– en el 2024 se ubicó en el quinto lugar con un valor de US$407 millones y un volumen exportado de 97.000 toneladas. Esta es la cifra más baja desde el 2009, año de la puesta en marcha del TLC entre el Perú y EE.UU. En esa época, los espárragos frescos o refrigerados lideraban el monto de las agroexportaciones, con un valor de US$248 millones.

Si bien entre enero y octubre del 2025 el volumen se ha recuperado en 10% respecto del mismo período del 2024 (alcanzando las 79.000 toneladas), el monto se mantiene en niveles casi iguales (US$305 millones).

El ligero declive también se refleja en áreas destinadas a este cultivo. Mientras hace dos décadas las plantaciones de espárragos ocupaban unas 28.000 hectáreas, hoy solo se destinan 10.000 hectáreas a su producción.

Factores detrás

¿Qué ocasionó que en años recientes el auge del espárrago haya sido opacado por otros productos? Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, aseveró que las características del cultivo, factores climáticos adversos y aspectos regulatorios influyeron en su estancamiento.

“El espárrago no tiene un margen muy grande, hay que ser muy eficiente en su producción y tener una productividad alta en su manejo. Cualquier cosa que quite competitividad afecta su rentabilidad. A partir del 2020 empezó a caer su producción. En el 2021, se dio una ley agraria que no fue coordinada con el sector y que agregó sobrecostos. Pero se sumaron otros eventos, como el climático [El Niño costero] y medidas tomadas por la Unión Europea para una serie de cultivos con restricciones fitosanitarias”, explicó.

A esto se le agregarían características propias del cultivo: “Cuando llega a cierta edad, entre 12 y 15 años, ya no es rentable y se tiene que cambiar, no se puede seguir plantando en ese mismo terreno”.

Para Rony Corvera, director de FreshFruit Perú, más que a un tema de demanda internacional –en la última década el Perú ha disputado con México el primer lugar en exportaciones– el estancamiento del espárrago está más ligado a la competencia interna con otros productos de exportación más rentables, como las uvas o los arándanos.

“Ha habido otros productos en los que la rentabilidad realmente ha sido muy buena y la demanda internacional ha sido gigante. Lo que sí se está empezando a notar es que las empresas grandes están volviendo a ofrecer espárragos. Será un producto que irá mejorando, pero no de una manera muy rápida. Es más un tema relacionado con oferta local, se debe a que nosotros no estamos sembrando más que el mundo no nos compre”, señaló.