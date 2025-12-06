Exportaciones agrícolas peruanas alcanzan niveles máximos este 2025: ¿Qué productos serán los más beneficiados?

Del total de las exportaciones correspondientes de este rubro, US$2.583 millones (30,8%) tuvieron como principal destino los EE.UU., que pese a la aplicación desde abril de una tasa arancelaria del 10% a todos los productos peruanos, entre enero y setiembre recibió un 18,4% más que en el mismo lapso del 2024.

De los US$1.403 millones, que representaron un aumento en valor de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, US$401 millones fueron por una mayor demanda del gigante norteamericano.

Le siguieron en la lista de compradores los Países Bajos (US$1.395 millones), España (US$676 millones), Chile (US$364 millones) y China (US$316 millones).

La agroindustria continuó siendo uno de los sectores más dinámicos dentro de las exportaciones peruanas hacia la potencia del norte, sumando el 38% del valor total enviado entre enero y setiembre (US$6.708 millones). El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) entre ambas naciones también ha registrado un aumento hasta alcanzar los US$14.412 millones, 10% más que entre enero y setiembre del 2024.

En este período, los productos más demandados por el mercado estadounidense fueron los arándanos, las uvas y las paltas frescas, que en conjunto representaron US$1.152 millones (45% del total comprado en este rubro).

A nivel general, los productos agroindustriales peruanos que encabezaron la demanda global fueron las paltas frescas (US$1.343 millones), los arándanos (US$1.239 millones), el cacao en grano (US$773 millones) y las uvas (US$709 millones). De este grupo, los dos últimos tuvieron el crecimiento más alto en su valor exportado, con 33% y 37%, respectivamente.

¿Qué se puede esperar para el resto del año? En entrevista con ECData, Edgar Vásquez, exministro de Comercio exterior y Turismo y director del CIEN-Adex, señaló que hacia finales de año las exportaciones de cinco cultivos podrían sobrepasar los US$1.000 millones.

A las paltas, los arándanos, las uvas, y posiblemente el cacao, podría sumarse un cultivo tradicional: el café. A nivel agregado, el monto exportado de todo el sector podría sobrepasar los US$12.500 millones

“En el sector ha habido un importante crecimiento de los volúmenes de exportación; pero en precios, el comportamiento generalizado ha sido a la baja, salvo algunos productos como el café y el cacao. El resto básicamente ha tenido un crecimiento por volúmenes. El principal producto ha sido la palta, pero hacia el final del año ya empieza la campaña de uvas y, seguramente, tendrá un comportamiento destacado. Por primera vez en la historia del Perú, tendríamos cinco productos del sector agropecuario que pasarían la meta de US$1.000 millones en envíos. En el caso del café y el cacao benefician sobre todo a pequeños, mediados y micro productores”, explicó.

Retos pendientes

¿Cómo ha impactado la aplicación de la tasa arancelaria en EE.UU a productos peruanos a pesar de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC)? Según Vásquez, en algunos casos el cobro de la tasa no se hizo efectivo sobre el valor de exportación, sino que fue asumida por los compradores norteamericanos, mientras que en otros, ambas partes participaron en el pago de la tasa.

“Por ejemplo, si al Perú le pusieron 10% en un producto y a sus competidores del sudeste asiático les pusieron 50%, hemos estado en una posición de negociación más favorable frente a los compradores norteamericanos, que finalmente decidieron pagar 10%. En otros casos, cierto porcentaje ha tenido que asumir el exportador y otro porcentaje el comprador. Y hay pocos otros casos donde el 100% ha tenido que ser asumido por el vendedor peruano”, detalló.

Según Vásquez, si bien en los nueve primeros meses del año el valor del monto exportado creció en 20% respecto al 2024, la imposición de aranceles hizo que algunas empresas peruanas hayan tenido que reducir rentabilidades y eso ha mermado el rendimiento financiero de su exportación.

La reciente exclusión -aprobada a mediados de noviembre por el Gobierno de EE.UU.- de alrededor de 100 productos agrícolas peruanos del cobro arancelario del 10%, aliviará esa presión financiera y garantizará un escenario aún más favorable para el 2026.

Este Diario intentó comunicarse con el Mincetur para obtener su posición al respecto, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.