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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Fabrizio Monge

El tablero electoral regional y municipal ha tenido una transformación drástica. Mientras que en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022 existió una competencia reñida entre ambos tipos de agrupación, en el 2026 el 83% de los candidatos a distintos cargos subnacionales postulan por partidos políticos, mientras que los movimientos regionales concentran menos del 7% de los aspirantes.

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