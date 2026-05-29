Por Jorge Falen

La fotografía publicada el martes por El Comercio que confirmarían reuniones entre el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y su entorno con dirigentes vinculados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), marca un punto de partida para reforzar su votación en las principales zonas mineras de cara a la segunda vuelta.