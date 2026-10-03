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Resumen

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La dispersión del voto en las elecciones municipales en Lima Metropolitana (Composición: EC Data)
La dispersión del voto en las elecciones municipales en Lima Metropolitana (Composición: EC Data)
Por Jorge Falen

El voto en Lima Metropolitana se ha fragmentado con el paso de los años. En las últimas elecciones municipales, celebradas en el 2022, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se convirtió en alcalde de la capital con poco más de un cuarto de los votos válidos (26,3%), la cifra más baja desde el 2006.

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