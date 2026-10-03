Ese año, Luis Castañeda Lossio, de Unidad Nacional, fue elegido alcalde de Lima con el 47,8% de los votos válidos. Cuatro años después, Susana Villarán ganó con el 38,4% y, en el 2014, Castañeda volvió a obtener el cargo con el 50,7%. En el 2018, Jorge Muñoz obtuvo el 36%.

La menor concentración observada en la última elección también se evidencia al sumar los votos de las dos agrupaciones con mayores preferencias. En los comicios del 2006, los dos primeros lugares (Unidad Nacional y Restauración Nacional) representaron el 62,7% de los votos válidos y en el 2010 dicho indicador marcó su nivel más alto, cuando Fuerza Social y el Partido Popular Cristiano agruparon el 76% de los votos válidos en la ciudad. En el 2022, Renovación Popular y Podemos Perú apenas alcanzaron el 51,7% [ver cuadro].

La menor concentración de las preferencias electorales también se evidencia al sumar los votos de las dos opciones más votadas. En el proceso electoral del 2022, Renovación Popular y Podemos Perú, los dos partidos más votados, concentraron apenas el 51,7% de los votos válidos, frente al 76% que sumaron Fuerza Social y el PPC en el 2010. En el 2006, los dos primeros lugares (Unidad Nacional y Restauración Nacional) obtuvieron el 62,7% de los votos válidos.

Este hecho ocurrió, incluso, pese a que el número de postulantes se redujo. En el 2022 se presentaron ocho candidatos, la cifra más baja desde el 2006. Para los comicios de este domingo 4 de octubre, por el contrario, la participación registrará un récord en lo que va del siglo: 25 organizaciones políticas competirán por el cargo.

Fragmentación territorial

El número de distritos en los que el alcalde electo de Lima fue el candidato más votado también cayó con fuerza en la última elección. Renovación Popular, con López Aliaga, fue el partido más votado en 21 de las 43 jurisdicciones, principalmente en Lima centro y Lima moderna. La cifra contrasta con la del 2006, cuando Castañeda Lossio fue el candidato más votado en todos los distritos de la capital (y en 21 de estos obtuvo más del 50% de los votos válidos). Esta cifra se asemeja a su retorno en el 2014, cuando ganó en 41 distritos y obtuvo más de la mitad de las preferencias en otras 21 circunscripciones.

En el 2018, si bien Jorge Muñoz se impuso en 40 distritos, solo en 12 de ellos ganó con más del 50% de los votos válidos.

En elecciones más reñidas, como las del 2010, Fuerza Social y el Partido Popular Cristiano ganaron en 22 y 21 distritos, respectivamente. Villarán fue la más votada en Lima norte, en Lima este y en distritos grandes de Lima sur. Sin embargo, solo la candidatura de Lourdes Flores Nano obtuvo más de la mitad de los votos válidos en 11 distritos.

¿Podría acentuarse la fragmentación política en las elecciones de este domingo? Para Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, algunos factores normativos favorecen una mayor oferta de organizaciones y candidaturas. Esa mayor oferta, señala, puede dispersar el voto.

“En Lima Metropolitana, los candidatos pueden presentar su lista a la provincia, pero no están obligados a presentarla en los 43 distritos. Esto conduce a que, de todas maneras, exista una diferencia en la participación de las organizaciones políticas que no logran tener representantes en todos los distritos”, explica.