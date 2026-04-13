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Resumen

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El fujimorismo ha competido en cinco de los siete balotajes celebrados en la historia del Perú para elegir al presidente de la República. Alberto Fujimori, fundador de ese movimiento, ganó dos segundas vueltas –la última, en el 2000, con evidentes irregularidades–, mientras que Keiko Fujimori, su hija y heredera política, perdió tres comicios consecutivos en esa etapa electoral.

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