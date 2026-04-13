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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El próximo presidente de la República, quien asumirá las riendas del país desde julio por los siguientes cinco años, tendrá entre sus principales desafíos reducir las actuales brechas sociales, de seguridad, y abordar el creciente déficit de infraestructura básica que enfrenta el país.