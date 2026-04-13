El próximo presidente de la República, quien asumirá las riendas del país desde julio por los siguientes cinco años, tendrá entre sus principales desafíos reducir las actuales brechas sociales, de seguridad, y abordar el creciente déficit de infraestructura básica que enfrenta el país.

Si bien desde el 2024 la economía peruana ha registrado tasas de crecimiento por encima del 3% (y según el BCR este año se expandiría hasta en 3,2%), este factor aún no sería suficiente para reducir aceleradamente la pobreza. Durante el 2024 (última cifra disponible), el 27,8% de los peruanos (9,6 millones) no podían costear la canasta básica de consumo, mientras que el 5,5% de la población se encuentra en pobreza extrema.

La incidencia de la pandemia y la recesión económica del 2023 volvió este indicador a niveles similares a los del 2011, a inicios de la década pasada. Sin embargo, al igual que en años anteriores, este flagelo se sigue concentrando en una mayor proporción en regiones como Cajamarca, las regiones del sur y de Loreto [ver gráfico]. Solo en Lima y Callao, este indicador está en su nivel más alto desde el 2006 (cuando afectaba al 32% de la población), al igual que el el Callao (cuando afectaba al 37,7% e la población).

Colegios en mal estado

Un reto pendiente para el próximo gobierno estará centrado en la recuperación de la calidad de la infraestructura educativa, especialmente en el sector rural. Según un informe publicado por ECData, el 57% de los colegios rurales requiere ser sustituido por completo, mientras que para que las escuelas de este ámbito tengan condiciones básicas, se tendrá que invertir S/99 mil millones.

Los colegios rurales concentran cerca de dos millones de estudiantes. Cajamarca, Loreto, Piura, La Libertad y Cusco concentran la mayor población escolar en este ámbito. Cuatro de cada 10 alumnos viven y reciben clases en estos departamentos

Rezago en establecimientos de salud

Los establecimientos de primer nivel, que según la OMS deben centrar atención en el 80% de la demanda de salud, no cuentan con el nivel mínimo de calidad que garantice sus operaciones. Según el documento titulado : “Diagnóstico de Brechas de infraestructura o acceso a servicios del Sector Salud 2027-2029″, actualmente existen 9.200 cetros de salud de primer nivel, pero faltan otros 861 por implementar.

Menos seguridad

La escalada de la violencia en las calles ha adquirido mayor importancia en los últimos meses, pese a la constante convocatoria de estados de emergencia en Lima y Callao. Según cifras del Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol), durante los dos primeros meses del año se registraron 196 homicidios por arma de fuego en el país. Solo en febrero (la última cifra mensual disponible), se registraron 106 asesinatos por esta modalidad, la cifra más alta desde los 115 homicidios por arma de fuego registrados en octubre del 2025.

A la ola creciente de inseguridad se le suma la reducción en la confianza de la actividad policial por parte de la ciudadanía ha venido en claro descenso. Entre julio y diciembre del 2025 llegó solo al 13,4%, cifra menor al 18% registrado en el mismo período del año pasado.

El 53,7% de los peruanos identificó a la delincuencia como el principal problema del país, situado solo por debajo de la corrupción, que tuvo el 60% de las menciones.