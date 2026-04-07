Camisetas políticas - ECData

Camisetas políticas Los mismos de siempre, en diferentes partidos: Una radiografía del transfuguismo electoral El salto de una agrupación a otra es una práctica común en la política peruana. Exploramos el historial de los más de 8 mil candidatos al Congreso bicameral para descubrir cuántas camisetas políticas vistieron a lo largo de sus aventuras electorales.

Este 12 de abril, 8.303 candidatos se disputarán los 190 asientos disponibles en las cámaras de senadores y diputados del nuevo Congreso bicameral. De estos, 2.024 –uno de cada cuatro– ya han postulado antes a algún cargo de elección popular, pero con un partido político distinto al que representan en esta elección. Los partidos con mayor porcentaje de candidatos que postularon antes con otra organización son Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Renovación Popular. En los tres, el 43% de sus aspirantes al Congreso se pusieron, en elecciones pasadas, una camiseta política distinta. Apenas por debajo están Perú Primero y Fuerza Popular.

💡 Cómo leer estos rankings: A la izquierda, encontrarás un ránking con los cinco candidatos al Congreso con mayor cantidad de partidos en su historial electoral.

A la derecha, mira las cinco agrupaciones políticas con más candidatos “camaléonicos”

Filtra por agrupación: Utiliza el filtro de la parte superior para conocer los postulantes con más camisetas en cada partido político.

El podio del transfuguismo

Ranking General (Todos los partidos)

Fuente: Infogob (Jurado Nacional de Elecciones)

En la otra orilla, el FREPAP es el partido con menos candidatos que postularon en el pasado con otra organización: solo el 4% de los integrantes de sus listas. Otras agrupaciones con bajo porcentaje de tránsfugas son SíCreo (8%), Un Camino Diferente (9%) y Ciudadanos por el Perú (9%).

💡 Cómo usar esta visualización: Usa el buscador para seleccionar un partido y candidato y conocer cuántas camisetas políticas vistió en su historia electoral. Al hacerlo, verás las camisetas, el año y el cargo al que postuló con cada organización.

Compara: Utiliza ambos buscadores para comparar el historial partidario electoral de dos candidatos distintos.

El closet partidario de los 8.303 candidatos

Todos los partidos Todos los partidos

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Individualmente, el candidato que más camisetas políticas ha utilizado en sus aventuras electorales es el postulante al Senado –y a la presidencia de la República– Alex Gonzáles Castillo. Contando su candidatura actual por el Partido Demócrata Verde, el también exalcalde de San Juan de Lurigancho habrá participado en nueve elecciones, siempre con una organización distinta.

Los más derrotados Los candidatos que más postularon sin éxito

Otros postulantes han competido en múltiples elecciones con distintas agrupaciones, aunque sin éxito alguno. Para Fermín Mestas, candidato a diputado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, este será el proceso electoral número doce. En los once anteriores, no tuvo éxito.

💡 Cómo leer este gráfico: Cada cuadrado representa un grupo de candidatos.

El color es la clave: cuanto más oscuro el cuadrado, más candidatos hay en ese grupo.

cuanto más oscuro el cuadrado, más candidatos hay en ese grupo. ¿Qué muestran los ejes? El eje horizontal muestra la cantidad de postulaciones y, el vertical, el número de camisetas distintas que se usaron. Así, abajo a la izquierda están los candidatos más “fieles” y, arriba a la derecha, los más “camaleónicos”.

El eje horizontal muestra la cantidad de postulaciones y, el vertical, el número de camisetas distintas que se usaron. Así, abajo a la izquierda están los candidatos más “fieles” y, arriba a la derecha, los más “camaleónicos”. Interactúa: Pulsa sobre cada cuadrado para ver los detalles y utiliza el buscador superior para filtrar por partido político.

Fidelidad vs. oportunismo: Camisetas y postulaciones

Matriz General (Todos los partidos)

5 a más partidos 4 partidos 3 partidos 2 partidos 1 partido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total de postulaciones en su historia (Incluye 2026)

Fuente: Procesamiento propio de ECData en base a Infogob

Las afiliaciones con miras a las elecciones, además, no siempre se realizan con anticipación. Organizaciones como País para Todos, Fe en el Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores afiliaron a más de 20 de sus ahora candidatos en el último día de plazo para hacerlo. Por otro lado, Renovación Popular inscribió a 49 militantes durante los últimos 30 días de plazo y a 41 en la última semana. Perú Moderno afilió a 45 en el último mes y a 40 en los últimos siete días.

💡 Cómo leer esta línea de tiempo: La línea roja representa la fecha límite para que los partidos inscriban como afiliados a sus futuros candidatos: 12 de julio de 2024.

Vista específica (el enjambre): Usa el menú para seleccionar un partido y ver a cada uno de sus candidatos representados por un punto individual en su año de inscripción.

Tiempo de afiliación: ¿Militantes históricos o recién llegados?

Vista General (Promedio por Partidos)

Fuente: ROP (Jurado Nacional de Elecciones)

Los partidos como vehículo electoral En un sistema partidario sumamente débil como el peruano, los partidos suelen ser percibidos únicamente como medios para competir en una elección. “Lo que tenemos en el Perú es individuos haciendo política. Los partidos aparecen y desaparecen. Entonces, si quieres una trayectoria política larga o que se mantenga, tienes que cambiar de partido si el que te acogió desaparece, o si el partido deja de ser viable”, explica Mauricio Zavaleta, politólogo de la Universidad de Pittsburgh. Así, las organizaciones políticas no son atractivas debido a su ideología o programa, sino por su posibilidad de atraer votos. “Las camisetas (políticas), como las llaman, son funcionales a las personas que buscan hacer política. En esa dinámica, la ideología es secundaria”, agrega. En la misma línea, el investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Paulo Vilca sostiene que las personas buscan tener una trayectoria individual “al margen de las organizaciones políticas”. “La dinámica de los partidos en el Perú es una suma de individuos que han sabido adaptarse al cambio. Los políticos son flexibles, versátiles y encuentran maneras de seguir en la política. Hay algunos miles de políticos que se mantienen en un solo partido político, pero buena parte no lo hace”, señala. Distinto es el caso de quienes pasaron de un movimiento regional a un partido político. Para poder postular al Congreso, muchos aspirantes han tenido que dar el salto a las organizaciones de carácter nacional. Según Vilca, finalmente, “se inscriben a los partidos con una lógica de circunstancia electoral”. Lealtad partidaria Para Mauricio Zavaleta, además de las posibilidades de ganar de un candidato, hay dos factores que generan lealtad hacia un partido político. En primer lugar, está la identidad política. “Es el caso de Fuerza Popular, un partido heredero de Alberto Fujimori con una clara posición sobre seguridad y economía. Es un partido nostálgico”, explica. En segundo lugar están los recursos económicos y logísticos. “APP y Podemos son partidos que pueden otorgar recursos materiales a sus candidatos. Hablamos de apoyo logístico para las campañas de los políticos. Esto es súper importante para hacer política. No hay tanto una identidad, como la posibilidad de acceder a recursos a través del partido”, advierte.