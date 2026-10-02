Camisetas políticas en Lima Casi mil candidatos de Lima Metropolitana postularon antes con otra organización política. Explora aquí su historial partidario.

En las elecciones regionales y municipales que se celebrarán este 4 de octubre, un total de 8.469 candidatos competirán para convertirse en alcaldes y regidores de los 43 distritos de Lima Metropolitana y, también, de la provincia. De estos, 998 participaron antes en una elección con otra camiseta política. La cifra equivale al 12% del total.

Los partidos con más candidatos que postularon con otra camiseta en el pasado. Desliza hacia la derecha para ver las demás tarjetas.

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

Podemos Perú es el partido con mayor proporción de candidatos que antes postularon con otro partido: casi un cuarto de sus aspirantes tuvo otra camiseta política. Le siguen Avanza País (22%), Somos Perú (21%) y Renovación Popular (19%).

Los candidatos con más camisetas políticas Desliza hacia la derecha para ver las demás tarjetas. Ranking general (todos los partidos)

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

De los más de 8 mil candidatos en la capital, Alex Gonzáles Castillo, aspirante a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el Partido Demócrata Verde, es el que más cambios de camiseta política ha tenido a lo largo de sus aventuras electorales. En toda su trayectoria, ha postulado con diez agrupaciones distintas. Gonzáles, incluso, aspiró a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2026, en las que también fue el candidato más camaleónico.

Los candidatos con más derrotas Desliza hacia la derecha para ver las demás tarjetas.

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

Otros candidatos destacan por la cantidad de elecciones en las que participaron sin ser electos. Rosa Bautista Navarro, postulante a regidora provincial de Lima Metropolitana por Podemos Perú, registra siete candidaturas anteriores sin una victoria. Claudio Rodríguez Mansilla, candidato a alcalde de Carabayllo por Perú Primero, y Raúl Madueño Ortiz, aspirante a la alcaldía de Magdalena del Mar por el Partido Popular Cristiano, acumulan seis postulaciones anteriores sin éxito.

Los candidatos con más postulaciones Desliza hacia la derecha para ver las demás tarjetas.

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

Más allá del número de camisetas políticas, casi el 20% de los candidatos en Lima Metropolitana ha postulado en el pasado en otra elección. En el otro extremo, más del 80% debutarán en la arena electoral el domingo 4 de octubre. Somos Perú es la agrupación con más candidatos con antecedentes electorales: 210 de sus 558 postulantes. En la otra orilla, el partido con más debutantes es Avanza País, con 398 de sus 536 candidatos.

Cómo utilizar la visualización interactiva Cada casilla reúne a candidatos con el mismo número de camisetas y postulaciones.

Pasa el cursor para conocer la cantidad y algunos ejemplos.

Selecciona un partido para revisar a sus candidatos.

Ambos conteos incluyen la candidatura actual.

Postulaciones y camisetas

Matriz general (todos los partidos)

5 a más partidos 4 partidos 3 partidos 2 partidos 1 partido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total de postulaciones en su historia (incluye la candidatura municipal de 2026)

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

A nivel individual, el candidato con más postulaciones es Luis Bueno Quino, postulante a alcalde de Lurigancho por Somos Perú. Con la elección actual, habrá participado en 12 comicios, con cuatro camisetas distintas.

Cómo utilizar la visualización interactiva Busca a un candidato en cada columna y selecciona su nombre. Puedes filtrar por partido para acotar la búsqueda.

Compara las organizaciones que representaron y sus antecedentes electorales.

Herramienta interactiva: compara dos trayectorias políticas

Todos los partidos Todos los partidos

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

Fichajes de último minuto

En el proceso actual, no todos los partidos afiliaron a sus candidatos con anticipación. De hecho, 305 candidatos registran una fecha de inicio de afiliación vigente en los 30 días anteriores a la fecha límite del 7 de enero de 2026, incluido ese día. De ellos, 291 se afiliaron durante los últimos siete días y 235 el último día del plazo.

Cómo utilizar la visualización interactiva Elige una fecha de referencia y un período para conocer qué organizaciones incorporaron a más candidatos cerca de ese corte.

Los períodos terminan en la fecha seleccionada e incluyen ese día. Se superponen: quienes aparecen en “Último día” también forman parte de la última semana, los últimos 30 días y los últimos seis meses.

Se considera únicamente la afiliación vigente al partido actual con una fecha válida. Las cifras corresponden a candidatos, no a todos los afiliados de la organización.

Último día Última semana Últimos 30 días Últimos 6 meses

Fuente: INFOGOB. Elaboración: ECData.

No se incluyen las postulaciones a las elecciones generales de 2026.

La visualización permite revisar dos fechas contempladas en la Ley N.° 32536 su reglamentación . La norma habilitó excepcionalmente a quienes se afiliaron entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025, y también a quienes lo hicieron entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026. Para este segundo grupo, exigió que no tuvieran una afiliación política vigente al 8 de octubre de 2025.

Avanza País es el partido que más candidatos afilió en el último día de plazo (70). Le sigue Renovación Popular (22). Partido Cívico Obras, País para Todos y Somos Perú empatan a continuación, con 12 cada uno.