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Resumen

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El domingo, “Cuarto Poder” reveló que la excongresista Rosselli Amuruz vota en el distrito de La Molina -donde tiene domicilio legal-, pese a postular a la alcaldía de Santa María del Mar por el partido Avanza País. Y no es un caso aislado. Según un análisis de ECData y el estadístico Mathieu Rojas, un total de 10.109 candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 registran domicilio legal fuera de la jurisdicción en la que postulan. La cifra representa el 10% del total de postulantes en contienda.

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