En la capital, los resultados son aún más críticos. En el 2014, el candidato Alberto Sánchez Aizcorbe obtuvo un magro 2.7% de los votos. Cuatro años después, Diethell Columbus –hoy diputado por Lima– también alcanzó el 2.7% y en el proceso del 2022 el fujimorismo renunció a competir.

En enero de ese año, la lideresa del fujimorismo había presentado a César Combina como precandidato de su agrupación para la ciudad. “He decidido aceptar la invitación de Fuerza Popular”, respondió el excongresista.

Pero las proyecciones no eran nada alentadoras. En febrero, los sondeos de Ipsos Perú le otorgaban a Combina un discreto 3% de las preferencias. Dos meses después, Fuerza Popular abandonó aquella carrera electoral.

“Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima. Sin mayor condición que preservar nuestra democracia, apoyaremos una candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda”, tuiteó Keiko Fujimori el 22 de abril.

El resultado tampoco ha sido mejor en los distritos de la capital: a la fecha, Fuerza Popular no ha colocado un solo alcalde. Para las elecciones del 4 octubre próximo, presentó listas solamente en 10 distritos, la cifra mínima de su historia electoral.

El escenario es similar fuera de Lima Metropolitana: este año, el fujimorismo solo presentó nueve candidatos a GORE, uno más que el mínimo que exige la ley para no perder su inscripción, también la menor cifra en su historia partidaria.

Del mismo modo, competirá en solo 44 provincias, lo que representa una cobertura de apenas el 22.4% de las jurisdicciones que conforman el país. En la escala distrital, tendrá 221 postulantes (13% de cobertura nacional).

El Comercio intentó comunicarse con voceros de Fuerza Popular, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta. El diputado Columbus se excusó de participar, debido a que por su condición de autoridad debe mantener neutralidad durante un proceso electoral en curso.

Performance de Fuerza Popular en las elecciones subnacionales Pasa el cursor por los gráficos para ver el número de circunscripciones ganadas o perdidas.

Un Perú, dos realidades

En el 2011, en su primera elección general como partido político, Fuerza Popular no solo disputó el balotaje con Keiko Fujimori como su candidata, sino que su bancada se convirtió en la primera fuerza de oposición en el Congreso, con 37 de los 130 escaños.

Tres años más tarde, el fujimorismo intentó afianzar su presencia política en el nivel regional y local. El 2014 es hasta la fecha el año electoral en el que presentó más candidaturas subnacionales: 18 candidatos a GORE, 109 a alcaldías provinciales y 750 a distritales, y en Lima, postuló en 32 distritos.

El rol de Fujimori en esa contienda electoral fue protagónico. “Yo he tenido la oportunidad de viajar. […] He viajado personalmente a 15 regiones de nuestro país”, dijo en una entrevista con RPP el 8 de octubre del 2014, días después de la jornada electoral.

Aunque los resultados no fueron auspiciosos, son hasta ahora los mejores de su historia en la política regional y local.

“Hemos tenido sobre todo la responsabilidad de buscar líderes, de abrir, de hacer una apertura del partido, buscar líderes regionales fujimoristas e independientes para darle una opción a los ciudadanos”, destacó Fujimori en aquella entrevista.

Para entender cómo funciona la política electoral en la escala subnacional del Perú, es clave comprender los liderazgos regionales y locales.

“Para los partidos nacionales es muy difícil reclutar buenos candidatos, porque estos no quieren ir con una marca [política] que los pueda desprestigiar, prefieren no asociarse con una marca nacional conocida”, explica Mauricio Zavaleta, politólogo de la Universidad de Pittsburgh y autor del libro “Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral” (IEP, 2014).

En el período 2022 - 2026, por ejemplo, los movimientos regionales gobiernan en 14 de los 25 GORE (56%) y en 122 de las 196 provincias del país (62%).

En el caso particular de Fuerza Popular –agrega Zavaleta–, el antivoto que arrastra complica su capacidad para atraer candidatos viables en el interior. “Si eres alguien con ambiciones en Cusco, por ejemplo, sería un suicidio político ir con Fuerza Popular”, agregó.

En el norte, una zona con una importante presencia fujimorista en las elecciones generales, existe otro obstáculo. “La marca ahí puede ser neutra y hasta positiva, pero ellos no quieren ir hasta Lima a pedir cosas, hay un elemento de autonomía: nadie quiere consultar en Lima sobre cómo proceder en su región”, concluye el especialista.