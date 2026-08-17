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Resumen

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Desde su aparición como partido, Fuerza Popular ha sido protagonista de la política peruana: en 16 años, compitió cuatro veces consecutivas en la segunda vuelta, se consolidó como una importante bancada parlamentaria –tanto en el Congreso unicameral como en el bicameral– y hoy Keiko Fujimori, su lideresa y fundadora, es la jefa del Estado.

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