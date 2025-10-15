Finalmente, casi cinco días después de ponerse la banda presidencial, el nuevo mandatario juramentó su primer gabinete de ministros, encabezado por el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda.

En total, el país estuvo cuatro días y 16 horas sin ministros de gobierno. Este es el tiempo más largo que le tomó a un jefe del Estado nombrar un gabinete ministerial en la última década.

La última vez que un mandatario tardó más de tres días en nombrar a un presidente del Consejo de Ministros fue en febrero de 2022, cuando Pedro Castillo demoró tres días y cinco horas en juramentar a Aníbal Torres luego de la salida de Héctor Valer.

Durante el gobierno de Martín Vizcarra, este tardó tres días en nombrar a Salvador del Solar luego de que César Villanueva dejara la cabeza de la PCM.

En promedio, los presidentes tardaron un día y nueve horas en renovar sus gabinetes ministeriales en los últimos diez años. Jerí Oré demoró más del triple.

Vacío de poder

Para Omar Awapara, Secretario General de Asociación Civil Transparencia, la ausencia prolongada de ministros de Estado acarrea dos problemas principales: la imposibilidad de emitir normas desde el Ejecutivo y la incapacidad de atribuir responsabilidad política al gobierno.

“Lo principal es que ningún acto que realice el Ejecutvo (en ausencia de ministros) es considerado válido, porque todo acto debe venir con refrendo ministerial. Ninguna norma que regule aspectos del Ejecutivo puede ser publicada, lo que demora la toma de decisiones”, explica.

En cuanto a la falta de responsabilidad política, Awapara advierte que son los ministros de Estado quienes deben responder ante situaciones de crisis o decisiones cuestionables.

“Hay situaciones que se podrían haber dado en las cuales no podríamos haber atribuido responsabilidad. Situaciones que, en un momento normal, se podrían traducir en interpelaciones o mociones de censura”, señala.

Además, el experto indica que, en un contexto de crisis como el actual, la demora en nombrar gobierno “añade una dosis de incertidumbre a un momento bastante inestable del país”.

“Hay un problema de manejo técnico, pero también de expectativas políticas. De cómo se transmite a la ciudadanía la estabilidad de un gobierno de transición que está destinado a conducir al país hasta el 28 de julio”, indica.