Un final para el olvido: la selección peruana podría terminar las Eliminatorias con el peor rendimiento de su historia

En la fecha final de la competencia, la Blanquirroja recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional. De no obtener por lo menos un empate, será la carrera mundialista peruana con el menor puntaje desde que las clasificatorias se juegan con el vigente formato.

En las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, Perú consiguió 13 unidades –apenas 24% del total– y terminó en el último lugar. En su tramo inicial, aquella campaña estuvo manchada por un escándalo que sacudió a la selección: el caso del hotel Golf Los Incas, revelado por el periodista Jaime Bayly.

Tras el empate en Lima ante Brasil por la tercera fecha, un grupo de futbolistas organizó una fiesta en el hotel en el que el equipo se hospedaba. El desenlace fue la salida de referentes de la selección como Claudio Pizarro –capitán del equipo– y Jefferson Farfán, entre otros.

“La persona que era la cabeza del grupo autorizó que, si sacábamos un buen resultado con Brasil, podíamos hacer lo que queríamos en el hotel. Todos los ‘galácticos’ agarraron y dijeron: ‘perfecto, empatamos el partido’. Ahí empezaron a entrar las ‘galácticas’ a la concentración. Lo loco es que entraron por la puerta principal y saludaron. Normal, porque había autorización de la cabeza del grupo”, relató Farfán más de una década después.

En la carrera al próximo Mundial, Perú solo ha sumado 12 puntos (24%) y ocupa la penúltima casilla, solo 2 unidades por encima del colero Chile. La tabla de posiciones es un crudo reflejo de lo visto en el campo de juego y de la severa crisis institucional que atraviesa el fútbol nacional.

“En la Federación [Peruana de Fútbol] no hay un proyecto serio ni planificación. Además, como selección no hemos logrado un recambio generacional. Cuando termina la etapa de Ricardo Gareca, también termina la etapa de muchos jugadores. Hoy en día, ¿qué tenemos?”, cuestiona la periodista deportiva Camila Zapata.

A la deriva

Para el periodista Carlos Univazo, la eliminación peruana se decidió en las primeras fechas de la competencia. “Con Juan Reynoso, Perú ganó solo dos puntos de 18 posibles. Eso prácticamente te deja fuera del Mundial”, asevera.

En la etapa de Reynoso, la Blanquirroja solo cosechó el 11,1% de puntos en seis encuentros. El DT nacional tuvo además una relación tensa con la prensa e incluso criticó públicamente a algunos seleccionados nacionales.

“Lastimosamente, Bryan [Reyna] y Joao [Grimaldo], que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Esas son las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco [Zanelatto], una potencia y una energía, pero al minuto 50 estaba liquidado. Lo mismo hubiera pasado si iniciaban los dos [Reyna y Grimaldo]”, expresó después de la derrota sufrida ante Argentina por la cuarta fecha de la clasificatoria mundialista.

Para el periodista Eddie Fleischman, la elección de Reynoso significó un retroceso para lo construido en las dos campañas previas, en las cuales Perú jugó el repechaje.

“Se contrató a alguien que destruyó todo lo que se había avanzado. En 14 partidos [incluidos los amistosos], no repitió un once titular. Y esto sucedió con la complicidad y vergonzoso silencio de Juan Carlos Oblitas [entonces director de Fútbol de la selección]”, destacó Fleischman.

Tras la destitución de Juan Reynoso, Jorge Fossati asumió el equipo nacional y sumó cinco unidades –un triunfo y dos empates– en seis partidos (27,7%). En su etapa con la Blanquirroja, el DT uruguayo también tuvo una relación tensa con la prensa.

“No es de los mejores momentos, porque en mi extensa carrera prácticamente no me había pasado [ser destituido] y por eso es que no estamos acostumbrados, pero reconozco que son cosas que suceden habitualmente en el fútbol”, comentó tras su salida del cuadro nacional.

Los jugadores de la selección de Uruguay, festejan la victoria sobre Perú en las eliminatorias mundialistas, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matilde Campodonico) / Matilde Campodonico

Finalmente, en el período de Ibáñez, se lograron 5 de 15 puntos (33,3%). Se trata de las primeras clasificatorias en las que Perú ha tenido tres técnicos.

En estas Eliminatorias hay un detalle fundamental: por primera vez, seis de 10 selecciones (60%) sudamericanas clasifican directamente al Mundial y una jugará el repechaje.

“Hemos jugado las Eliminatorias más accesibles de la historia y no hemos logrado ni la mitad de los puntos de la última clasificatoria [en las que se obtuvieron 26 puntos]. Estamos en el momento más oscuro de la historia del fútbol peruano”, sentencia el periodista Eddie Fleischman.