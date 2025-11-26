Gino Alva Olivera
El Perú alcanzó el mayor número de presos y la más alta sobrepoblación de los últimos 15 años: ¿Qué proponen los aspirantes a la presidencia?
El Perú ha alcanzado el mayor número de reos y la más alta sobrepoblación penitenciaria en por lo menos 15 años: 103.342 personas están privadas de su libertad, pero en los centros penitenciarios solo hay capacidad para albergar a 41.764 internos, según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

