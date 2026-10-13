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Resumen

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Los centros juveniles del país albergan actualmente a 2.046 jóvenes. El 37,8% fue confinado por robo agravado o robo. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)
Los centros juveniles del país albergan actualmente a 2.046 jóvenes. El 37,8% fue confinado por robo agravado o robo. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)
/ LENIN TADEO
Por Gino Alva Olivera

En los últimos cuatro años, entre agosto del 2022 y agosto del 2026, el número de menores recluidos por extorsión y extorsión agravada aumentó más del doble en el Perú, según cifras del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) a las que tuvo acceso la Unidad de Periodismo de Datos (ECData) de El Comercio.

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