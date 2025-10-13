Jorge Falen
Jorge Falen

Economía peruana y crisis política: la evolución de las principales variables durante los constantes cambios presidenciales
Economía peruana y crisis política: la evolución de las principales variables durante los constantes cambios presidenciales

Economía peruana y crisis política: la evolución de las principales variables durante los constantes cambios presidenciales

La crisis política y la alta rotación presidencial, con siete mandatarios juramentados en los últimos nueve años, ha tenido un impacto en las principales variables económicas y en las perspectivas de crecimiento potencial del país.

