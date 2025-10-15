Democracia en alerta: IDEA Internacional reúne en Cartagena a expertos para debatir sobre desinformación y ‘fake news’ en procesos electorales

Cartagena de Indias, 15 de octubre de 2025.

“La desinformación se multiplica exponencialmente. Es como cortarle la cabeza a una Hidra: le salen dos cabezas más”, advierte el editor de desinformación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Pablo Medina, sobre el fenómeno de la desinformación y las ‘fake news’.

Y es que, mientras el Perú se prepara para las Elecciones Generales del 2026, la región latinoamericana enfrenta uno de los momentos más delicados para sus democracias desde el retorno a la institucionalidad en los años noventa.

En este contexto, IDEA Internacional inauguró en Cartagena de Indias (Colombia) el Encuentro Regional sobre Integridad Electoral, Desinformación y Violencia Política Digital de Género, un foro que busca fortalecer la cooperación entre periodistas, verificadores de hechos, autoridades electorales y plataformas digitales frente al avance de la desinformación y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones electorales.

El evento —que se desarrolla entre el 15 y 16 de octubre— reúne a representantes de Perú, Colombia, Chile, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Uruguay, y forma parte del proyecto “Fortalecimiento de los Ecosistemas de Integridad Electoral para la Protección de la Democracia en América Latina”, implementado por IDEA Internacional con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Luxemburgo.

Durante los dos días de trabajo, los participantes intercambiarán experiencias sobre estrategias de verificación, violencia política digital y mecanismos de cooperación regional para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas en la era de las ‘fake news’ y el uso indebido de la Inteligencia Artificial en campañas electorales.

Una región en retroceso democrático

La directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar, alertó en el evento que “la credibilidad de las elecciones en la región ha retrocedido a niveles similares a 1990”. Además, el Perú destaca particularmente: es uno de los países con confianza más baja en las elecciones, según informó.

De acuerdo con el último Informe Global sobre el Estado de la Democracia 2025, más de la mitad de los países del mundo ha experimentado retrocesos en sus indicadores democráticos, especialmente en cuanto a independencia judicial, libertad de prensa y integridad electoral.

Ríos advirtió, además, que la conflictividad social en los procesos electorales —como el no reconocimiento de los resultados, acusaciones de fraude o la violencia política— se ha normalizado:

“Una de cada tres elecciones en la región entre 2020 y 2024 tuvo algún tipo de conflictividad. Hoy en día, la conflictividad electoral es parte de la campaña política. Lo que importa es construir una narrativa, sea real o no”, señaló.

Desinformación: una amenaza exponencial

En los paneles sobre comunicación y tecnología, los expertos coincidieron en que la desinformación electoral se ha convertido en una herramienta de manipulación política. “Mayor acceso a información no es igual a información de mayor calidad”, advirtió Ríos Tobar, y enfatizó en la necesidad de la alfabetización mediática de los ciudadanos y en la colaboración entre medios, autoridades y plataformas para combatir las ‘fake news’ que impactan en los procesos electorales.