Gino Alva Olivera
Gino Alva Olivera
Jorge Falen
Jorge Falen
Fabrizio Monge
Fabrizio Monge

Escucha la noticia

00:0000:00
Estado de emergencia: Cinco de los 10 meses con más homicidios en los últimos cuatro años en Lima y en el Callao ocurrieron durante la medida
Resumen de la noticia por IA
Estado de emergencia: Cinco de los 10 meses con más homicidios en los últimos cuatro años en Lima y en el Callao ocurrieron durante la medida

Estado de emergencia: Cinco de los 10 meses con más homicidios en los últimos cuatro años en Lima y en el Callao ocurrieron durante la medida

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El 21 de octubre del 2025, once días después de haber asumido la presidencia del Perú, José Jerí declaró estado de emergencia en Lima y el Callao por un período de 30 días, con el fin de enfrentar la imparable ola de crímenes e inseguridad en la capital y el primer puerto del país.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR